نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

شركات تلزم السيدات بالتزين وخلع الحجاب.. و"الموارد البشرية" تتفاعل

منذ يوم
22266
7
شركات تلزم السيدات بالتزين وخلع الحجاب.. و"الموارد البشرية" تتفاعل

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكوى من أحد المواطنين، أفاد خلالها بأن بعض الشركات تجبر المتقدمات على الوظائف على ترك النقاب والحجاب.

وقال المواطن في شكواه: "هل يعقل فيه شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب، والإلزام بالتزين، هل الشركات وصلوا لمرحلة ان يستخدمون النساء بغرض الجذب؟".

ومن جانبها تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع شكوى المواطن؛ موضحة أن قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه، يعد مخالفة للنظام.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق "معًا للرصد"، لمستخدمي الابستور الرابط ، ولمستخدمي الاندرويد الرابط

عمل المرأة
الموارد البشرية
التمييز
معاً للرصد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55544
منذ يوم
المفروض تتم مراجعة الشركه من قبل وزارة العمل والتأكد من الشكوى فان ثبت كلام المواطن يجب معاقبة الاداره وصاحب الشركه
???
??? عدد التعليقات : 103
منذ يوم
نرمي كلام اليوم ونطبق بكره
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 669
منذ 20 ساعة
يريدونهم سلعة لا بارك الله لهم
عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83845
منذ 13 ساعة
وباقي تونا يارب ترحم حالنا
عبود
عبود عدد التعليقات : 2326
منذ 13 ساعة
مين يشتكي مين ومين يحقق مع مين هو فيه ايه يا جدعان ، احسن شي اقفل اللاب توب وانام يمكن يطلع مجرد حلم
غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8710
منذ 11 ساعة
حسبي الله على من أهان المرأة وجعلها تعمل في أماكن لا تليق بكرامتها
ابوالعرب
ابوالعرب عدد التعليقات : 1193
منذ 39 دقيقة
السكوت من ذهب ولا تسب ولا تلعن وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحزين
إن شاء الله الهلال يفوز بكل البطولات
بلسم الروح
الله يرحمه ويغفر له ويرحم جميع اموات المسلمين
منصور
الاهلي يجيب مدرب طريقة لعبه معروفه فالظاهر الخلل ليس في المدرب فقط
منصور
الاهلي يجيب مدرب طريقة لعبه معروفه فالظاهر الخلل ليس في المدرب فقط
منصور
الاهلي يجيب مدرب طريقة لعبه معروفه فالظاهر الخلل ليس في المدرب فقط

أخر الأخبار

مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
مركز غرفة الشرقية للتوظيف يعلن عن وظائف شاغرة
منذ 15 دقيقة 1407
"جوجل" تطور منصة الدردشة
"جوجل" تطور منصة الدردشة
منذ 20 دقيقة 1280
"ميسي": محمد صلاح لاعب رائع ويقدم مستوى متميز
"ميسي": محمد صلاح لاعب رائع ويقدم مستوى متميز
منذ 35 دقيقة 1495
لحظة سقوط نيزك
لحظة سقوط نيزك
منذ 40 دقيقة 470
‏"ترامب فرنسا" يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية
‏"ترامب فرنسا" يعلن ترشّحه للانتخابات الرئاسية
منذ 45 دقيقة 1429
بالفيديو.. طفل يصنع الخبز ويبيعه بمهارة عالية
بالفيديو.. طفل يصنع الخبز ويبيعه بمهارة عالية
منذ 50 دقيقة 775
بالفيديو.. محتجون يغلقون شوارع لبنان بسبب رفع الدعم
بالفيديو.. محتجون يغلقون شوارع لبنان بسبب رفع الدعم
منذ 55 دقيقة 1531
5 أمراض تنتج عن ارتفاع أو انخفاض سكر الدم
5 أمراض تنتج عن ارتفاع أو انخفاض سكر الدم
منذ ساعة 1510
"التجارة" تطالب بالتأكد من صحة تراخيص التخفيضات
"التجارة" تطالب بالتأكد من صحة تراخيص التخفيضات
منذ ساعة 1409
"فايزر" تكشف استعدادها لمجابهة المتحور "أوميكرون"
"فايزر" تكشف استعدادها لمجابهة المتحور "أوميكرون"
منذ ساعة 1503