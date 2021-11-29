الأمير عبدالرحمن بن مساعد يقصف جبهة الرئيس اللبناني

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه وجهت له إساءات من قبل صحفيين بالمملكة.
وكان الرئيس اللبناني قد صرح قائلا: "عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يتخذ بحقه أي إجراء"، وصرح كذلك في حديثه: "نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية".
ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ردا موجعا لعون قائلا: "الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة، فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح".
وتابع سموه: "من أساء للسعودية وزراء لبنانيون (شربل ، قرداحي -كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-).
وأضاف: "أما عن إساءات الصحفيين اللبنانيين للسعودية وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار".