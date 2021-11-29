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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يقصف جبهة الرئيس اللبناني

منذ 4 ساعات
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الأمير عبدالرحمن بن مساعد يقصف جبهة الرئيس اللبناني

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على تصريح للرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه وجهت له إساءات من قبل صحفيين بالمملكة.

وكان الرئيس اللبناني قد صرح قائلا: "عندما أهانني صحفي سعودي على الهواء لم يتخذ بحقه أي إجراء"، وصرح كذلك في حديثه: "نريد أطيب وأفضل العلاقات مع السعودية والدول الخليجية".

ورد الأمير عبدالرحمن بن مساعد ردا موجعا لعون قائلا: "الصحفي ليس مسؤولًا حكوميًا ورأيه يمثله ولا يمثل الدولة، فإن كان هذا من باب المقارنة فالمقارنة لا تصح".

وتابع سموه: "من أساء للسعودية وزراء لبنانيون (شربل ، قرداحي -كرر الإساءة في تبريره لها في مؤتمره كوزير-).

وأضاف: "أما عن إساءات الصحفيين اللبنانيين للسعودية وشتائمهم فسل الميادين والمنار وجريدة الأخبار".

عبدالرحمن بن مساعد
لبنان
جورج قرداحي
ميشال عون
الازمة اللبنانية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55529
منذ ساعة
احسنت يا سمو الامير .
عون بلغ من العمر عتيا ولا يعرف ايش يقول انما يردد ما يطلب منه كالببغاء
ناصر
ناصر عدد التعليقات : 1
منذ 32 دقيقة
لماذ دائماً قطر عكس دول الخليج في كل شي الان الشيخ تميم دعاعون لزيارة قطر ومد يد العون للبنان في كل شي لماذا هذه المواقف من قطر الموجهة ضد السعودية بالذات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
انتبة من القطار يا محم نور خطير ما عندة فرامل 😂😂
ابو عمار
اعوذ بالله من الازعاج . هذا جالس في سياره والا في مرقص ؟ كيف ممكن يسيطر على السياره وصوت الاغناني يسمعه اللي في الطريق...
عبدالله
قواكم الله ونصركم ابيدوا المجوس اجعلوهم أشلاء
ابو عمار
لا تتأخرو في تعليق مشنقتها لتنال عقابها

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