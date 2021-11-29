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وليد الفراج يطلب من رئيس الاتحاد مسامحة سعود عبدالحميد

منذ 6 ساعات
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وليد الفراج يطلب من رئيس الاتحاد مسامحة سعود عبدالحميد

ماجد محمد (صدى):
طلب الإعلامي وليد الفراج، من رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، مسامحة اللاعب سعود عبدالحميد، على خلفية أزمة تجديد عقده.

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد"، موجها حديثه لرئيس الاتحاد: "قلبك طيب ومواقفك معروفة"، مشيرا إلى أنه ينتظر أن يتقدم اللاعب بالاعتذار لنادي الاتحاد وإداراته، من أجل العودة بشكل طبيعي.

وكان أنمار الحائلي، قد أعلن في وقت سابق رفضه جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة عقد عبدالحميد، متمنيًا له التوفيق في وجهته المقبلة.

ورفض عبدالحميد أكثر من مرة عرض النادي للتجديد، وكان آخرها تخلفه عن اجتماع لاستلام مبلغ مالي من الحائلي يوم الجمعة الماضية.

الاتحاد
وليد الفراج
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد
اكشن مع وليد

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 574
منذ ساعة
يازينك ساكت اطلع منها وتزين اطلع بس

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
طبعا حلوه يا حلوه لكن ضحكتك مزعجه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
اوكي
حس حس
أكيد ضعيفة مافيها أدوار أولية ولا مجموعات كيف تأهل الهلال من لربع النهائي على طول ........ من المشمش ...

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