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للمرة السابعة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية

منذ 13 ساعة
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للمرة السابعة.. ميسي يفوز بالكرة الذهبية

وكالات (صدى):
توج النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بجائزة الكرة الذهبية 2021.

جاء ذلك خلال الحفل المقام حاليا على مسرح شاتيليه بباريس بحضور أساطير الكرة العالمية والذي يقام سنويا لتوزيع جوائز الأفضل في العالم.

وتفوق ميسي على النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي جاء في المركز الثاني بالترتيب النهائي للكرة الذهبية 2021.

ونجح ميسي في التتويج بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات سابقة خلال مسيرته الكروية حيث حصدها 4 مرات متتالية أعوام: 2009، 2010، 2011، و2012، قبل أن يعود للتتويج بها من جديد عام 2015 ثم العام قبل الماضي 2019 علما بأنه تم إلغاء الجائزة العام الماضي.

الكرة الذهبية
ميسي
باريس سان جيرمان
ليونيل ميسي

التعليقات

guiaae
guiaae عدد التعليقات : 607
منذ 30 دقيقة
يستاهل عن جداره واستحقاق مافي افضل من الاسطوره ميسي

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
حامل لواء الخرقة الحالمية
ع. س. ع
مريض
guiaae
يستاهل عن جداره واستحقاق مافي افضل من الاسطوره ميسي
kkkk
يافقراوي انت خذ اسيا بعدين ناقش العالميه
محسن
الكل مستعجل ينزل اسهمه للاكتتاب عشان ياكل الكعكة بما فيها شركة تداول واذا تم التداول هربوا بالفلوس وتدبس فيها المواطن

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