بالفيديو.. عضو بالجمعية الفقهية يوضح حكم تزويج المرأة نفسها

أميرة خالد (صدى):
أوضح المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعضو الجمعية الفقهية، عبدالرحمن عبدالكريم، حكم تزويج المرأة نفسها.
وقال عضو الجمعية الفقهية أنه لا يجوز تزويج المرأة لنفسها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة لا تزوج غيرها ولا تزوج نفسها".
وأكد الدكتور عبدالرحمن "المرأة إذا زوجت نفسها أو غيرها فهو زواج باطل، ورأي الإمام أبو حنيفة لا يؤخذ به لأنه مخالف لرأي الجمهور".
وتابع: "ما جاء عن جمهور الصحابة والسلف الصالح، أنه لابد من وجود ولي في النكاح، وهناك مسألة مهمة في حالة زوجت المرأة نفسها؛ حيث نتيجة ذلك انتشار الفساد في الأرض".
وأضاف "قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا نكحت نفسها أو زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل، وهو حديث صحيح"