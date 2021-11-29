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بالفيديو.. عضو بالجمعية الفقهية يوضح حكم تزويج المرأة نفسها

منذ 7 ساعات
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بالفيديو.. عضو بالجمعية الفقهية يوضح حكم تزويج المرأة نفسها

أميرة خالد (صدى):
أوضح المستشار في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعضو الجمعية الفقهية، عبدالرحمن عبدالكريم، حكم تزويج المرأة نفسها.

وقال عضو الجمعية الفقهية أنه لا يجوز تزويج المرأة لنفسها، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم "المرأة لا تزوج غيرها ولا تزوج نفسها".

وأكد الدكتور عبدالرحمن "المرأة إذا زوجت نفسها أو غيرها فهو زواج باطل، ورأي الإمام أبو حنيفة لا يؤخذ به لأنه مخالف لرأي الجمهور".

وتابع: "ما جاء عن جمهور الصحابة والسلف الصالح، أنه لابد من وجود ولي في النكاح، وهناك مسألة مهمة في حالة زوجت المرأة نفسها؛ حيث نتيجة ذلك انتشار الفساد في الأرض".

وأضاف "قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا نكحت نفسها أو زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل، وهو حديث صحيح"

المرأة
الجمعية الفقهية
تزويج المرأة نفسها

التعليقات

القناص
القناص عدد التعليقات : 109
منذ ساعة
سبحان الله يشبه الشيخ صالح المغامسي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
انتبة من القطار يا محم نور خطير ما عندة فرامل 😂😂
ابو عمار
اعوذ بالله من الازعاج . هذا جالس في سياره والا في مرقص ؟ كيف ممكن يسيطر على السياره وصوت الاغناني يسمعه اللي في الطريق...
عبدالله
قواكم الله ونصركم ابيدوا المجوس اجعلوهم أشلاء
ابو عمار
لا تتأخرو في تعليق مشنقتها لتنال عقابها

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