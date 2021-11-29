بالفيديو.. أول مواطنة تقود سيارة إسعاف ضمن قائمة أكثر 50 امرأة مؤثرة بالمملكة

الرياض (صدى):
أصبحت إيمان عبدالعظيم أول مواطنة تقود سيارة إسعاف ضمن قائمة أكثر 50 امرأة مؤثرة بالمملكة.
وذكرت "إيمان" التي تعمل أخصائية إسعاف وطب طوارئ، أن دخولها لهذا المجال نوع من التحدي، وذلك بحسب ما ذكرته في برنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
ولفتت إلى أنها تقود سيارتها الخاصة، وفكرت أن تقود سيارة الإسعاف، فتحدثت مع أحد زملائها ، وأخذت بعد ذلك الموافقات اللازمة على ذلك.
وأبدت سعادتها بتمكنها من قيادة سيارات الإسعاف، كما شعرت بالسعادة عندما علمت أن اسمها كان ضمن قائمة أكثر 50 امرأة مؤثرة بالمملكة.