بالفيديو .. "المواصفات" تكشف حقيقة الصعق الكهربائي في سخانات المياه

الرياض (صدى):
كشف وائل الذياب، مدير إدارة المواصفات الكهربائية بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، حقيقة ما تم تداوله بشأن تسبب سخانات المياه في الصعق الكهربائي.
وأكد "الذياب" عدم دقة ما تردد بهذا الشأن، مؤكدًا أن جميع المنتجات التي ترد إلى أسواق المملكة مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وذلك وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.
وأضاف أنه يمكن للسخانات المياه أن تتسبب في الصعق الكهربائي في حال لم يتم تركيب السخانات بطريقة صحيحة، ومنها ربطه بدائرة مستقلة وبمفتاح ثنائية القطب، ولم يتم وضع قاطع للحماية عند وجود أي تسرب للتيار.