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وفاة مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه عن عمر ناهز ٤١ عاما

منذ ساعة
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وفاة مصمم الأزياء فيرجيل أبلوه عن عمر ناهز ٤١ عاما

واشنطن (صدى):
توفي قبل ساعات مصمم الأزياء، فيرجيل أبلوه، عن عمر ناهز 41 عاما، في شيكاغو، بعد صراع مع مرض السرطان والذي استمر معه لعامين وهو سرطان نادر يعرف بـ الساركوما الوعائية القلبية.

و استطاع أبلوه الوصول إلى القمة في مجال صناعة الترفيه وكل ماهو ممكن في صناعة الموضة والأناقة الأمر الذي جعله يتجاوز حدود المتعارف عليه في عالم الموضة، والوصول للقمة.

يذكر أن أبلوه شغل منصب المدير الفني لمجموعة لويس فيتون للملابس الرجالية، و كان المؤسس والرئيس التنفيذي لعلامته التجارية الخاصة ”أوف وايت“ Off-White، وتعاون في مجال عمله أيضا مع ماركات وعلامات تجارية بدءا من نايكي Nike حتى إيفيان Evian.

وفاة
شيكاغو
مصمم الازياء
فيرجيل أبلوه

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83829
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الدايم الله سبحانه

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