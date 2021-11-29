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إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في مكة

منذ ساعة
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إصابة 8 أشخاص إثر حادث تصادم في مكة

مكة المكرمة (صدى):
أصيب 8 أشخاص اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم في الجموم أما الدفاع المدنيبمكة المكرمة

تفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة بلاغا من مواطن يفيد بوجود حادث تصادم في الجموم أمام الدفاع المدني وبه عدد من الإصابات وفور تلقي البلاغ تم توجيه ٣فرق اسعافية .

وعند وصول أول فرقة للموقع تبين وجود ٨ إصابات تم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين ونقلت حالتان إلى مستشفى حراء العام كما نقلت حالتان أخرى إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر ورفض باقي المصابين النقل الى المستشفى .

ودعت هيئة الهلال الأحمر بالتقيد بالسرعة المحدده وعدم التهاون بالأنظمة المروربة والانضمام إلى دورات الاسعافات الأولية واستخدم تطبيق أسعفني لسرعة الاستجابة والوصول السريع لسيارة الإسعاف.

مكة المكرمة
الهلال الأحمر
حادث تصادم

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83829
منذ 3 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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عندما يغيب المساء
الموت نهايه كل حي
عندما يغيب المساء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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