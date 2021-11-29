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مختص يوضح علاقة الإساءة للعمالة بجرائم الإتجار بالأشخاص "فيديو"

منذ ساعتين
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مختص يوضح علاقة الإساءة للعمالة بجرائم الإتجار بالأشخاص "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان محمد المصري، عن علاقة الإساءة للعمالة بجرائم الإتجار بالأشخاص.

وقال محمد المصري خلال مداخلة بقناة العربية، إن جرائم الاتجار بالأشخاص لها صور متعددة وفقا لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص وبالتحديد ما ورد به في المادة الثانية.

وأشار إلى صور من جرائم الاتجار بالبشر وتشمل العمل أو الخدمة قصرا والاعتداء الجنسي والتسول والاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق.

ولفت إلى أن الجرائم تضمنت الاستعباد ونزع الأعضاء وإجراء التجارب الطبية، موضحا أن المملكة تميزت بأنها أضافت صورة إجراء التجارب الطبية عن باقي الدول.

 

هيئة حقوق الإنسان
العمالة
الإساءة
جرائم الاتجار بالأشخاص
محمد المصري

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83829
منذ 6 دقائق
الله لا يحدني عليهم ولايحدهم علي

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عندما يغيب المساء
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