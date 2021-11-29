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حمد الله لن يتواجد في مواقف السيارات لنادي الهلال

منذ ساعتين
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حمد الله لن يتواجد في مواقف السيارات لنادي الهلال

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي الرياضي، عيسى الروقي، على الوسم الذي تصدر موقع "تويتر" بعنوان "بن نافل ارفض حمد الله".

وتعجب "الروقي" من تداول مثل هذا الوسم متسائلا عن سبب إطلاق هذا الوسم في حين أن رئيس نادي الهلال ، فهد بن نافل، لم يطلب التفاوض مع لاعب النصر السابق، عبدالرزاق حمدالله، وفقا لما ذكره على حسابه بموقع "تويتر".

وأضاف أن حمدالله وأخوه جالسين يستفزون النصراويين من خلال التواصل مع لاعب الهلال، على البليهي، وعزيمته للتصوير معه، وتارة بتسريب أخبار انتقاله للهلال، لافتا إلى أن "حمدالله لن يتواجد في مواقف السيارات في نادي الهلال".

يذكر أن "حمدالله" أثار الجدل بعدما ظهر مع لاعب الهلال، على البليهي، الأمر الذي جعل البعض يتوقع وجود مفاوضات بين "حمدالله" والهلال.

تويتر
عبدالرزاق حمدالله
على البليهي
عيسى الروقي
بن نافل ارفض حمد الله

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3165
منذ ساعة
ما نبية في الهلال حتى عامل نظافة

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