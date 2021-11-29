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تركي آل شيخ يرد على فتاة
منذ 12 ساعة
2659
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55529
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههههه
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أحدث التعليقات
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ع. س. ع
انتبة من القطار يا محم نور خطير ما عندة فرامل 😂😂
ابو عمار
اعوذ بالله من الازعاج . هذا جالس في سياره والا في مرقص ؟ كيف ممكن يسيطر على السياره وصوت الاغناني يسمعه اللي في الطريق...
عبدالله
قواكم الله ونصركم ابيدوا المجوس اجعلوهم أشلاء
ابو عمار
لا تتأخرو في تعليق مشنقتها لتنال عقابها
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