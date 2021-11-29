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استشارية جراحة اللثة : خداع المرضى يكثر في زراعة الأسنان لتشعباتها ولجشع الأطباء (فيديو)

منذ 4 ساعات
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استشارية جراحة اللثة : خداع المرضى يكثر في زراعة الأسنان لتشعباتها ولجشع الأطباء (فيديو)

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
أوضحت الدكتورة أروى السيد استشاري جراحة اللثة وزراعة الأسنان، الطرق التي يخدع بها بعض الأطباء امرضى في زراعة الأسنان وذلك لكثرة تشعباتها.

وقالت أن الخداع منتشر في كل شيء ولكن يكثر في مجال الأسنان و زراعتها وذلك لأنها لها تشعبات كثيرة كنوع العظم ونوع الخياطة حيث يخدع الطبيب بسبب جشعه.

وتابعت، هناك طبيب يستخدم العظم الصناعي في الزراعة ثم يقول للمريض أنه استخدم عظم بشرى، لافته إلى أن هناك فرق كبير في السعر بينهما.

وأشارت إلى أن عمليات زراعه الأسنان تختلف في صعوبتها ونسبة الألم الناتج عنها على حسب الحاله ولكن أثناء إجراء العملية لا يكون هناك ألم نتيجة المخدر

خداع
زراعة الأسنان
أروى السيد
آلام زراعة الأسنان

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83845
منذ ساعة
والله ماعد عرفنا لكم

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