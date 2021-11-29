وكيل الصحة يتحدث عن متحور أوميكرون المنتشر في جنوب إفريقيا 

الرياض (صدى):
تحدث وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، واستشاري الأمراض المعدية وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، عن متحور أوميكرون الجديد المتفشي في جنوب إفريقيا.
وقال عبدالله عسيري، إنه لا يمكن استنتاج أي شيء حول المتحور "أوميكرون" من 163 حالة مؤكدة فقط حول العالم، مبينا أن الموجة الرابعة في أوروبا بدأت قبل أوميكرون وأن دلتا هو السائد فيها.
وأوضح أن أوميكرون تطور بمعزل عن بقية المتحورات، وأنه قد لا يكون سبب الموجة الحالية في جنوب أفريقيا.
وتابع:" الإجراءات التي اتبعتها المملكة على صعيد تقييد السفر المقنن والمدعوم بحلول بديلة، والتي ساعدت على تأخير وتحجيم دخول المتحور دلتا إلى المملكة، لافتا:" تطبيق تلك الإجراءات مبكرًا مع "أوميكرون" واستكمال اللقاحات سيجعلان المملكة في وضع ممتاز".