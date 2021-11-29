تعرف على الأطعمة والمشروبات التي تجعل جسمك دافئاً في الشتاء

متابعة_ أميرة خالد (صدى):
يعتبر فصل الشتاء من الفصول التي لا يستطيع العديد من الأشخاص تحملها، ويحتاجون إلى تناول الأطعمة أو المشروبات التي تساعدهم على التدفئة بشكل دائم.
ويوجد بعض الأطعمة والمشروبات على الشعور بالدفئ في فصل الشتاء ومنها:
الزنجبيل
يعمل الزنجبيل على تدفئة الجسم خلال فصل الشتاء،فضلا عن غناه بخصائص مضادة للأكسدة والالتهابات،كما أنه يعمل على تحسين صحة الجهاز الهضمي.
الحساء
يعد الحساء وجبة مهمة في النظام الغذائي، كما أن تناوله في وجبات الغداء والعشاء يعد صحي للغاية،ويعمل على تدفئة الجسم .
العسل
يحافظ العسل على الجسم دافئاً، ويعتبر البيض مصدراً ممتازاً للبروتين، ويمكن أن يكون فعّالاً في الحفاظ على دفء الجسم أثناء الشتاء.