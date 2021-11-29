مبروك عطية لرجل متزوج: خلي مراتك تقعد زي شوال البطاطس

القاهرة (صدى):
وجه الداعية الإسلامي، وأستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف، الدكتور مبروك عطية، نصيحة إلى رجل متزوج كان يتسائل عما سيفعله لكي يمنع غيرة والدته من زوجته.
وكان الرجل قد أكد أن والدته تغير على والده من زوجته، وأنها طلبت منه أن يُطلق زوجته، لكنه لا يعرف كيف يتصرف، فأجاب مبروك عطية بضرورة أن تخف زوجة الرجل من "الدلع" أمام والده.
وتابع :"“مراتك ممكن تكون بتعامل أبوك بخفة ودلع فخليها تخف، وما دام أمك بصحتها خليها تخدم باباك وخلى مراتك فى خدمتك”.
وأضاف أنه في حال رغب الرجل في زيارة والده فعليه إلا يصطحب زوجته معه، وإذا جاءت زوجته معه فيجب أن "تقعد زى القلة زى شوال البطاطس”.
وشدد على ضرورة ألا تقوم زوجة الابن باستفزاز مشاعر حماته، وأن على والدته أن تتولى خدمة والده.