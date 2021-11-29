استشاري يتحدث عن متحور أوميكرون الجديد ومدى خطورته "فيديو"

الرياض (صدى):
تحدث استشاري الباطنة والأمراض المعدية الدكتور علاء العلي، عن متحور أوميكرون الجديد ومدى خطورته وفاعلية اللقاح.
وقال علاء العلي خلال مداخلة ببرنامج سيدتي، إن أي متحور جديد يكون أنشط مما قبله لكن لا نعرف حتى الآن مدى قوته، مبينا أن تحذير منظمة الصحة العالمية وقائي ليس إلا.
وأشار علاء العلي إلى أن حقيقة متحور أوميكرون هو طفراته الكثيرة، موضحا:" الخوف يتعلق بسرعة الانتشار أو شدة الإصابة أو عدم جدوى وفعالية اللقاح ولا شيء من هذه الأسباب أثبت إلى الآن فلا داع للقلق".
وتابع أن التطعيمات محصنة لكن لابد من اتباع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والوعي مطلوب، لافتا:"اللقاحات فعالة وتحديدا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لأنها تعطي وقاية جيدة".