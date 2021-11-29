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بالفيديو.. تعرف على آخر موعد لإستقبال تملك العقارات عبر منصة " إحكام"

منذ يومين
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بالفيديو.. تعرف على آخر موعد لإستقبال تملك العقارات عبر منصة " إحكام"

الرياض (صدى):
أوضح المحامي حسين العنقري وجوب إثبات تملك العقار في منصة إحكام، كما شدد على عدم المطالبة بعد انتهاء المدة في 9 ديسمبر القادم.

وتابع أن تحديث الصكوك ليست من اختصاص المنصة وإنما من اختصاص وزارة العدل، لافتا إلى أن منصة إحكام مختصة بالصكوك الناقصة فقط.

وأكد على انتهاء المدة في ٥/٥ وأنه قرار جدي فيجب على الجميع التعامل معه بجدية كاملة حيث أن بعد انتهاء هذه المدة لن يتم قبول أي طلبات.

وأشار إلى أن منصة إحكام هي منصة رقمية تستقبل طلبات تملك العقارات من المواطنين ثم يتم درس هذا الطلب ثم يتم يقوم رفعه إلى المقام السامي لتمليك هذا العقار

العقارات
الصكوك
منصة أحكام

التعليقات

احمدعلي عبدالله الشهراني
احمدعلي عبدالله الشهراني عدد التعليقات : 1
منذ 30 دقيقة
أبي موعدللمحكمه لئكمال صك بيتي

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أحدث التعليقات

مراقب
ودي اصدق والخوف ان المهدور اضعاف المدحول
احمدعلي عبدالله الشهراني
أبي موعدللمحكمه لئكمال صك بيتي
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
جهازنا الأمني قوي وقادر على التصدي لهذي الهجمات لذا لاداعي للقلق
بلبل البحر
كلام سليم
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
فيما يتعلق بالعودة للأحترازات فهذا شي يحدد طبيعته الوقت لنو احتمال نستهين فيه ويطلع أقوى من ذي قبل لأن الفيروسات هذي صناعه بشريه بعقول...

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