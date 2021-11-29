بالفيديو.. أول ناد نسائي لكرة القدم بحفر الباطن

ماجد محمد (صدى):
يعتبر نادي فليج أول نادي نسائي لكره القدم في حفر الباطن، حيث أنه يضم أكثر من 23 فتاة يمارسن هوايتهن في لعب كرة القدم.
وقالت عائشه إحدى اللاعبات بالنادي:" كان حلم حياتي ممارسة رياضة كرة القدم وكانت غير متوفرة ولكن الآن أمارسها من خلال نادي فليج".
وتابعت ريم الغامدي مدربة لياقة، حينما رأيت حب البنات لكرة القدم واقبالهن على النادي ازداد حبي لهم وللنادي أيضا وازداد تشجيعي.
وأضافت نشوى جابر مدربة نادي فليج أن مستوى اللاعبات ممتاز حيث أن ادائهن يوميا يتطور كما أن هناك أجواء تنافسية رائعة بينهن ما يجعل الفريق أكثر قوه