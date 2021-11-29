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السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة

منذ 7 ساعات
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السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعليماتها إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة.

وينص التعميم على السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول للمسافرين ممن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة، مع تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة (3) أيام على المسافرين.

وأكدت الهيئة أن العمل بهذه الإجراءات يسري ابتداء من الساعة (1:00) صباحاً من يوم السبت الموافق 1443/4/29 هـ.

وأوضحت الهيئة أنه على جميع الناقلات الاستمرار بتوعية المسافرين بأهمية الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة في المملكة.

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التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83830
منذ 12 دقيقة
الله يخارجنا

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