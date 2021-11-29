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سيف الإسلام القذافي يتهم قوة عسكرية بعرقلة البت بطعنه الانتخابي

منذ ساعة
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سيف الإسلام القذافي يتهم قوة عسكرية بعرقلة البت بطعنه الانتخابي

طرابلس (صدى):
أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الاثنين، أن قوة عسكرية منعت القضاة والموظفين من دخول مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي.

وتسبب ذلك في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محاميه، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

ويذكر أن سيف الإسلام قد قال أمس الأحد إن قضاة محكمة سبها امتنعوا عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم على قرار مفوضية الانتخابات، وإن محاميه غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة عن عقد الجلسة.

وتعطلت جلسة النظر في مطلب الطعن لليوم الثاني على التوالي.

 

ليبيا
سيف الإسلام القذافي
القذافي
القضاة
الطعن
قوة عسكرية
محكمة سبها
الزعيم الليبي

التعليقات

ط 🍹🍹🍹
ط 🍹🍹🍹 عدد التعليقات : 232
منذ ساعة
الليبيين ماهم ناقصين طاغية اخر يجيهم عشان يستبد مرة ثانية فيهم
الشعوب دائمآ تتعلم من ماضيها ... يكفي إللي سواه ابوك فيهم ويكفي
تهديدك لهم ولا نسيت .

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أحدث التعليقات

دحمي
مشكلتنا في المقام الأول عناصر وشكرا المدرب عنده أخطاء فعلا لكنه مو السبب الرئيسي
عبدالله
الله يشفيها وجهها مثير للشفقة
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين الموحدين **
حبظلم الاثول
تستاهل ماجاك ليش تربي الحيوانات المفترسة
صخر
الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي لا يحتاج إلى صفقات الفريق مدجج باللاعبين النجوم نحتاج فقط إلى التوفيق والحظ البطولة الماضية ضد فلامنجو لعبنا على مرماهم...

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