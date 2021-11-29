سيف الإسلام القذافي يتهم قوة عسكرية بعرقلة البت بطعنه الانتخابي

طرابلس (صدى):
أعلن سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، اليوم الاثنين، أن قوة عسكرية منعت القضاة والموظفين من دخول مبنى محكمة سبها الابتدائية لليوم الثاني على التوالي.
وتسبب ذلك في تأجيل النظر في الطعن المقدم من محاميه، ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.
ويذكر أن سيف الإسلام قد قال أمس الأحد إن قضاة محكمة سبها امتنعوا عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم على قرار مفوضية الانتخابات، وإن محاميه غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة عن عقد الجلسة.
وتعطلت جلسة النظر في مطلب الطعن لليوم الثاني على التوالي.