نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالصور.. خطوبة ​ليندسي لوهان على رجل أعمال إماراتي

منذ ساعتين
1112
1
بالصور.. خطوبة ​ليندسي لوهان على رجل أعمال إماراتي

واشنطن (صدى):
كشفت الفنانة العالمية ​ليندسي لوهان، ​ عن خطوبتها من رجل الأعمال الإماراتي بدر الشماس.

وفي السياق نفسه، نشرت ليندسي لوهان، عبر إنستجرام، صورًا لها مع بدر شماس وهي ترتدي خاتم الخطوبة الماسي، قائلة: "حبي، حياتي، عائلتي، مستقبلي، بدر شماس" .

ويعد بدر شماس من المشاهير في أمريكا، ويشغل منصب نائب الرئيس المساعد في شركة كريدي سويس الدولية لإدارة الثروات، والتي يقع مقرها في دبي، فيما درس في جامعة جنوب فلوريدا منذ عام 2007 إلى عام 2010 وحصل على درجة البكالوريوس في الأمور المالية عام 2012 من كلية جون إتش سايكس للأعمال في جامعة تامبا.

خطوبة
رجل أعمال
ليندسي لوهان
فن ومشاهير
بدر الشماس

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10729
منذ ساعة
اشبهم بنات بلدك و شكلها اكبر منك سنا لكم القلب ما يهوي مبروك لكما

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

دحمي
مشكلتنا في المقام الأول عناصر وشكرا المدرب عنده أخطاء فعلا لكنه مو السبب الرئيسي
عبدالله
الله يشفيها وجهها مثير للشفقة
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين الموحدين **
حبظلم الاثول
تستاهل ماجاك ليش تربي الحيوانات المفترسة
صخر
الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي لا يحتاج إلى صفقات الفريق مدجج باللاعبين النجوم نحتاج فقط إلى التوفيق والحظ البطولة الماضية ضد فلامنجو لعبنا على مرماهم...

أخر الأخبار

الموت يُغيب الأديب "محمد بن خضر"
الموت يُغيب الأديب "محمد بن خضر"
منذ 8 ثواني 999
رالف رانجنيك يتولى قيادة مانشستر يونايتد
رالف رانجنيك يتولى قيادة مانشستر يونايتد
منذ 8 دقائق 1063
"التجارة" تعلن استدعاء 43 مركبة"BMW"
"التجارة" تعلن استدعاء 43 مركبة"BMW"
منذ 10 دقائق 1064
اختيار ريما الجفالي سفيرة رسمية في سباقات فورمولا 1
اختيار ريما الجفالي سفيرة رسمية في سباقات فورمولا 1
منذ 25 دقيقة 1167
"هيئة الزكاة" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع البضائع المنوعة
"هيئة الزكاة" تعلن عن إقامة مزاد علني لبيع البضائع المنوعة
منذ 50 دقيقة 1349
الحوثي تتبع أسلوب جديد لتجنيد واستقطاب الشباب لصفوفها
الحوثي تتبع أسلوب جديد لتجنيد واستقطاب الشباب لصفوفها
منذ 56 دقيقة 1417
السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة
السماح بالقدوم المباشر لمن تلقوا جرعة واحدة من اللقاح داخل المملكة
منذ ساعة 1579
«الصحة»: تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ ساعة 1469
التحالف: تدمير 12 آلية ومقتل أكثر من 85 عنصرًا حوثيًا
التحالف: تدمير 12 آلية ومقتل أكثر من 85 عنصرًا حوثيًا
منذ ساعة 1439
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا
منذ ساعة 1513