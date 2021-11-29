بالصور.. خطوبة ​ليندسي لوهان على رجل أعمال إماراتي

واشنطن (صدى):
كشفت الفنانة العالمية ليندسي لوهان، عن خطوبتها من رجل الأعمال الإماراتي بدر الشماس.
وفي السياق نفسه، نشرت ليندسي لوهان، عبر إنستجرام، صورًا لها مع بدر شماس وهي ترتدي خاتم الخطوبة الماسي، قائلة: "حبي، حياتي، عائلتي، مستقبلي، بدر شماس" .
ويعد بدر شماس من المشاهير في أمريكا، ويشغل منصب نائب الرئيس المساعد في شركة كريدي سويس الدولية لإدارة الثروات، والتي يقع مقرها في دبي، فيما درس في جامعة جنوب فلوريدا منذ عام 2007 إلى عام 2010 وحصل على درجة البكالوريوس في الأمور المالية عام 2012 من كلية جون إتش سايكس للأعمال في جامعة تامبا.