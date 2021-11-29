بالفيديو.. وزير الطاقة: جميع المناطق الوسطى بالمملكة سيصلها الغاز

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن جميع المناطق الوسطى بالمملكة سيصلها الغاز عبر أنابيب فرعية.
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن من كان يصدق من 4 سنوات أن الغاز سيصل إلى مناطق متعددة بالمنطقة الغربية بهدف توفير الغاز في ينبع في رابغ وفي العديد من المدن الأخرى، كما أظهر برامج الاستكشاف وتعزيز الإنتاج في المنطقة الشمالية.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه أعيد النظر في مفهوم ماهية مزيج الطاقة في المملكة وماهية نمط استهلاك الطاقة السابق الذي كان غير مرشد وغير مبرر وكان به من الهدر والتضييع والتفريط لموارد الدولة بما يكفي، لافتًا إلى أن لذلك تم إعادة مفهوم مزيج الطاقة ليكون شموليًا.
وأوضح أن هناك 17 جهة تعمل في هذا البرنامج، مؤكدًا أن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.