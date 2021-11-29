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بالفيديو.. وزير الطاقة: جميع المناطق الوسطى بالمملكة سيصلها الغاز

منذ 22 ساعة
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بالفيديو.. وزير الطاقة: جميع المناطق الوسطى بالمملكة سيصلها الغاز

الرياض (صدى):
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الاثنين، أن جميع المناطق الوسطى بالمملكة سيصلها الغاز عبر أنابيب فرعية.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن من كان يصدق من 4 سنوات أن الغاز سيصل إلى مناطق متعددة بالمنطقة الغربية بهدف توفير الغاز في ينبع في رابغ وفي العديد من المدن الأخرى، كما أظهر برامج الاستكشاف وتعزيز الإنتاج في المنطقة الشمالية.

وأشار وزير الطاقة إلى أنه أعيد النظر في مفهوم ماهية مزيج الطاقة في المملكة وماهية نمط استهلاك الطاقة السابق الذي كان غير مرشد وغير مبرر وكان به من الهدر والتضييع والتفريط لموارد الدولة بما يكفي، لافتًا إلى أن لذلك تم إعادة مفهوم مزيج الطاقة ليكون شموليًا.

وأوضح أن هناك 17 جهة تعمل في هذا البرنامج، مؤكدًا أن مشروع تطوير الجافورة لن يكلف ميزانية الدولة أكثر من 5 إلى 6 مليارات ريال.

المملكة
الغاز
وزير الطاقة
برنامج مزيج الطاقة
أنابيب فرعية

التعليقات

الشرقية
الشرقية عدد التعليقات : 70
منذ 14 دقيقة
عمار ياجافورة الحسا ،
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55556
منذ دقيقة
الجافوره تقع جنوب الاحساء

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الجافوره تقع جنوب الاحساء
ابو الفوارس
الله يسعده ويحفظه يارب
ابو عمار
سبحان الله وبحمده
أبو عبدالله الحربي
علاقاتنا واضحة للوضوح وصرحتنا توضح للواضح لنا.
ابو عمار
اوكي

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