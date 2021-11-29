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فيسينتي: "الهلال" في آسيا كريال مدريد في أوروبا

منذ ساعة
1975
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فيسينتي: "الهلال" في آسيا كريال مدريد في أوروبا

نواف السالم (صدى):
وصف أخصائي العلاج الطبيعي في نادي الهلال أوسكار فيسينتي؛ الهلال نادي العراقة والاحترافية، بأنه الزعيم في آسيا، وهو على غرار ريال مدريد في أوروبا.

وقال في تصريحات لموقع atlantico الإسباني: "الهلال أكبر فريق سعودي، هو مثل ريال مدريد في آسيا، كل ما نطلبه مستجاب، يعاملوننا بشكل جيد للغاية".

وأضاف أوسكار فيسينتي: "الإمكانيات العلاجية في الهلال متقدمة، إذا ما قورنت بأندية إسبانية كبرى عملت معها سابقا".

وعن الدوري السعودي، قال: "الدوري أصبح أكثر تنافسية في العامين الماضيين، وذلك لوجود لاعيبة محترفين من العيار الثقيل".

 

الهلال
ريال مدريد
كأس دوري الأمير محمد بن سلمان
كرة سعودية
فيسينتي

التعليقات

هلال مدريد - عمالقة الكرة
هلال مدريد - عمالقة الكرة عدد التعليقات : 3218
منذ 10 دقائق
العشق الابدي

(هـــــــــــــــــــــــــــلال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدريد)

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أحدث التعليقات

الدوري الإيطالي
ملايين الدولارات ومهب قادرين على وظيفة بالحلال نستر فيها نفسنا سبحان الله العظيم واتوب اليه رحمتك علينا يارب العالمين رحمتك يا رب
الدوري الإيطالي
ملايين الدولارات ومهب قادرين على وظيفة بالحلال نستر فيها نفسنا سبحان الله العظيم واتوب اليه رحمتك علينا يارب العالمين رحمتك يا رب
هلال مدريد - عمالقة الكرة
العشق الابدي (هـــــــــــــــــــــــــــلال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدريد)
ابو عمر
روح الاهلي وخالتك موجوده
الخالدي
مالك الا تتابع عمك الهلال الفوز دائما ماله طعم خل نتعادل نريح شوي والآسيوية صعبه قويه هاهاهاهاها

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