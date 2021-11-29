فيسينتي: "الهلال" في آسيا كريال مدريد في أوروبا

نواف السالم (صدى):
وصف أخصائي العلاج الطبيعي في نادي الهلال أوسكار فيسينتي؛ الهلال نادي العراقة والاحترافية، بأنه الزعيم في آسيا، وهو على غرار ريال مدريد في أوروبا.
وقال في تصريحات لموقع atlantico الإسباني: "الهلال أكبر فريق سعودي، هو مثل ريال مدريد في آسيا، كل ما نطلبه مستجاب، يعاملوننا بشكل جيد للغاية".
وأضاف أوسكار فيسينتي: "الإمكانيات العلاجية في الهلال متقدمة، إذا ما قورنت بأندية إسبانية كبرى عملت معها سابقا".
وعن الدوري السعودي، قال: "الدوري أصبح أكثر تنافسية في العامين الماضيين، وذلك لوجود لاعيبة محترفين من العيار الثقيل".