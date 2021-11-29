عزة الغامدي: الزوج يهرب من زوجته لهذه الأسباب (فيديو)

الرياض (صدى):
أوضحت عزه الغامدي مستشاره العلاقات الزوجية والأسرية، أسباب تغير الرجل ورغبته المستمرة في الهروب من المنزل بعد الزواج.
وأرجعت سبب هروب الرجل الطبيعي المتزن من المنزل إلى الزوجة، لافته إلى أن المرأه ذات الشخصية القوية المتسلطة واسلوبها هو المؤثر الأقوى في العلاقة.
وتابعت، أن المرأه الشكاية كثيرة الكلام والتي لا تستمع بانصات لما يقوله زوجها ويتحدث عنه من ضمن أسباب هروب الزوج.
وأضافت، حينما لا يرى الزوج زوجته كأنثى حقيقية بما يتمثل في شكلها ومظهرها وأسلوبها وطريقة كلامها والتي تقوم بدور الرجل وتحمل أحماله تلك النوعية يهرب منها الرجل.