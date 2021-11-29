فيدرا ترد على انتقادات كتابة آية قرآنية على ملابسها

القاهرة (صدى):
ردت الفنانة فيدرا على حالة الجدل التي صاحبت ظهورها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب إطلالتها الغريبة.
وقالت فيدرا: الحقيقة لم استوعب ما الهدف من الجدل الدائر حول ملابسي، ولا أجد سبب لكل هذا الجدل، إحنا طول الوقت بنلبس آية الكرسي، وكلمة الله وآيات قرآنية في سلاسل ذهب وفضة وخواتم.
وأضافت :: هو في كلام أو منطوق أهم من كلام ربنا!، الإنسان يستدل بهذه الكلمات أو يرسل بها رسالة معينة، وهي كلمات تعبر عن قناعات كل شخص ومدى إيمانه بكلام ربنا سبحانه وتعالى.. ثم إن فين الغلط بالظبط، أنا طول النهار والليل لابسه 3 أيات كرسي في رقبتي.
وأشارت إلى أنها تقصد بهذه العبارة في المهرجان، رسالة لدعم الحيوانات، وتوعية الناس أنهم أمم مثل البشر، ويجب أن نعطف عليهم ونرعاهم بدلا من سمهم وقتلهم دون رحمة.
وكانت فيدرا قد ظهرت بإطلالة بسيطة مرتدية تنورة باللون الأسود وفوقها تيشيرت باللون الأبيض مدون عليها “أمم أمثالكم” مما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.