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أبرز الفوائد الصحية للخميرة

منذ 11 ساعة
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أبرز الفوائد الصحية للخميرة

أميرة خالد (صدى):
تحتوي الخميرة الغذائية على العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان، وأبرزها معالجة الالتهابات الناتجة عن العدوى البكتيرية

وسلط تقرير الضوء على الفوائد الصحيةللخميرة، ومدى تأثيرها على جسم الإنسان وتضمنت:

تحتوي على فيتامين ب12 الذي يزوّد الجسم بالقوة والطاقة، ويحميه من التعب والإرهاق. ولهذا فإنه ينصح بتناولها خصوصاً للأشخاص النباتيين الذين لا يحصلون على كميات كافية من هذا الفيتامين؛ حيث إنّ مصادره في الغالب حيوانية.

-تساهم في علاج الجسم من الالتهابات التي قد يصاب بها نتيجة إصابته بالعدوى البكتيرية، وتقوي المناعة

-تعالج حالات الإسهال، وتقوي الأظافر وتجعلها أكثر صحة.

-تقلل من مستويات السكر في الدم؛ ولهذا فإنها قد تكون مفيدةً لمرضى السكري من النوع الثاني، وتقلل من مستوى الكوليسترول في الدم.

– تدعم صحة نمو الجنين عند المرأة الحامل، وتقلل من خطر ولادة طفلٍ مصابٍ بالتشوهات الخلقية.

-تمد الجسم بكمياتٍ كبيرة من البروتين ، كما يمكن إضافتها إلى الطعام كبديل للملح، وذلك بسبب نكهتها اللذيذة. وانعدام محتواها من الصوديوم، ممّا يجعلها مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

 

الكوليسترول
الخميرة
الفوائد الصحية
فوائد الخميرة

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83845
منذ ساعة
طيب

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