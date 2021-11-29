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"الحزم" يتفاوض مع ثنائي الأهلي والزمالك

منذ 4 ساعات
1996
3
"الحزم" يتفاوض مع ثنائي الأهلي والزمالك

ماجد محمد (صدى):
كشف سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، عن دخول النادي في مفاوضات مع المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك المصري، باتريس كارتيرون، وثنائي الأهلي والزمالك، حسين الشحات ويوسف أوباما.

وقال المالك، إن إدارة نادي الحزم كانت قد دخلت في مفاوضات رسمية مع ناديي الأهلي والزمالك، خلال الفترة السابقة، من أجل ضم حسين الشحات ويوسف أوباما، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

وأشار المالك إلى أنه لا يمكن لإدارة الحزم أن تتفاوض مع أي لاعب دون العودة إلى إدارة ناديه، موضحًا أن إدارة الحزم تفاوضت مع الزمالك من أجل ضم يوسف أوباما في الموسم الماضي، بعد تألقه مع الفريق الأبيض.

 

مفاوضات
كارتيرون
الحزم
حسين الشحات
الأهلي والزمالك
يوسف أوباما

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10729
منذ ساعة
خدو الشحات اصلا الاهلي ما يبغاه ام اوباما الزمالك و اللاعب لا يريد الرحيل و ياريت تاخدون كارتيرون الجمهور الزملكاوي لا يريدة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10729
منذ ساعة
خدو الشحات اصلا الاهلي ما يبغاه ام اوباما الزمالك و اللاعب لا يريد الرحيل و ياريت تاخدون كارتيرون الجمهور الزملكاوي لا يريدة
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10729
منذ ساعة
خدو الشحات اصلا الاهلي ما يبغاه ام اوباما الزمالك و اللاعب لا يريد الرحيل و ياريت تاخدون كارتيرون الجمهور الزملكاوي لا يريدة

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أحدث التعليقات

دحمي
مشكلتنا في المقام الأول عناصر وشكرا المدرب عنده أخطاء فعلا لكنه مو السبب الرئيسي
عبدالله
الله يشفيها وجهها مثير للشفقة
رااايق
الله يرحمه ويرحم موتى المسلمين الموحدين **
حبظلم الاثول
تستاهل ماجاك ليش تربي الحيوانات المفترسة
صخر
الزعيم العالمي الملكي الاستثنائي لا يحتاج إلى صفقات الفريق مدجج باللاعبين النجوم نحتاج فقط إلى التوفيق والحظ البطولة الماضية ضد فلامنجو لعبنا على مرماهم...

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