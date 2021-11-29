"الحزم" يتفاوض مع ثنائي الأهلي والزمالك

ماجد محمد (صدى):
كشف سلمان المالك، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، عن دخول النادي في مفاوضات مع المدير الفني لفريق الكرة بنادي الزمالك المصري، باتريس كارتيرون، وثنائي الأهلي والزمالك، حسين الشحات ويوسف أوباما.
وقال المالك، إن إدارة نادي الحزم كانت قد دخلت في مفاوضات رسمية مع ناديي الأهلي والزمالك، خلال الفترة السابقة، من أجل ضم حسين الشحات ويوسف أوباما، إلا أن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.
وأشار المالك إلى أنه لا يمكن لإدارة الحزم أن تتفاوض مع أي لاعب دون العودة إلى إدارة ناديه، موضحًا أن إدارة الحزم تفاوضت مع الزمالك من أجل ضم يوسف أوباما في الموسم الماضي، بعد تألقه مع الفريق الأبيض.