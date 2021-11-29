بالصور.. الفتيات تتصدرن ‏أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان

وكالات (صدى):
أقيم أول حفل تخرج جامعي في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي، مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة.
وحصل نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، على شهاداتهم الجامعية مرتدين زي التخرج، فيما جلست الخريجات في صف وحدهن بعيدا عن الذكور، مع تغطية وجوههن.
وفرضت طالبان الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011، فيما أقرت السلطات الأفغانية في الأسابيع الأخيرة بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما أقرت بحقهن في الاستمرار بوظائفهن، بينما صرح مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن أخوند، إن تعليم الفتيات "استؤنف إلى حد كبير".