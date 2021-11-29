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بالصور.. الفتيات تتصدرن ‏أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان

منذ ساعتين
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بالصور.. الفتيات تتصدرن ‏أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان

وكالات (صدى):
أقيم أول حفل تخرج جامعي في أفغانستان منذ سيطرة حركة طالبان على البلاد في أغسطس الماضي، مع استلام طلبة جامعة في مدينة قندهار شهاداتهم بحضور مسؤولين من الحركة.

وحصل نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، على شهاداتهم الجامعية مرتدين زي التخرج، فيما جلست الخريجات في صف وحدهن بعيدا عن الذكور، مع تغطية وجوههن.

وفرضت طالبان الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011، فيما أقرت السلطات الأفغانية في الأسابيع الأخيرة بحق الفتيات في تلقي التعليم الابتدائي والثانوي حتى السنة الدراسية الـ12، كما أقرت بحقهن في الاستمرار بوظائفهن، بينما صرح مؤسس حركة طالبان رئيس الوزراء محمد حسن أخوند، إن تعليم الفتيات "استؤنف إلى حد كبير".

أفغانستان
طالبان
حفل تخرج
تعليم الفتيات

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 18856
منذ ساعة
زوزو ماهي معهم
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 857
منذ ساعة
الله يوفقهم

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
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بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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