مختص كهربائي يحذر من أجهزة التدفئة الرديئة: "تسبب حدوث حرائق"

الرياض (صدى):
أكد منصور الشبيبي مختص كهربائى على ضرورة التعامل مع الأجهزة الكهربائية بحذر، مبينا أن عادة ما يتسبب سوء استخدامها في حدوث المصائب.
وحذر المختص من استخدام أجهزة التدفئة الرديئة خلال فصل الشتاء وشراؤها من مكان موثوق، مؤكدا على ضرورة التعامل معها بطريقة سليمة ولا يتم توصيلها مع أجهزة أخرى
وقال المختص "التعامل الخاطيء مع الأجهزة يمكن أن يسبب حريق ، ويجب أبعادها عن المواد القابلة للاشتعال، يجب استخدام أجهزة التدفئة في الوقت الذي تحتاجه وعدم استخدامها لمدة طويلة، وتشغيلها على الدرجة المتوسطة"
وأضاف من الكوارث التي تحدث هو النوم أثناء تشغيل الدفاية"، لافتا إلى أنه فيما يخص السخانات يجب عمل صيانة لها عند دخول الشتاء تجنبا لوقوع أي حوادث.