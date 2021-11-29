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مختص كهربائي يحذر من أجهزة التدفئة الرديئة: "تسبب حدوث حرائق"

منذ ساعتين
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مختص كهربائي يحذر من أجهزة التدفئة الرديئة: "تسبب حدوث حرائق"

الرياض (صدى):
أكد منصور الشبيبي مختص كهربائى على ضرورة التعامل مع الأجهزة الكهربائية بحذر، مبينا أن عادة ما يتسبب سوء استخدامها في حدوث المصائب.

وحذر المختص من استخدام أجهزة التدفئة الرديئة خلال فصل الشتاء وشراؤها من مكان موثوق، مؤكدا على ضرورة التعامل معها بطريقة سليمة ولا يتم توصيلها مع أجهزة أخرى

وقال المختص "التعامل الخاطيء مع الأجهزة يمكن أن يسبب حريق ، ويجب أبعادها عن المواد القابلة للاشتعال، يجب استخدام أجهزة التدفئة في الوقت الذي تحتاجه وعدم استخدامها لمدة طويلة، وتشغيلها على الدرجة المتوسطة"

وأضاف من الكوارث التي تحدث هو النوم أثناء تشغيل الدفاية"، لافتا إلى أنه فيما يخص السخانات يجب عمل صيانة لها عند دخول الشتاء تجنبا لوقوع أي حوادث.

حرائق
الأجهزة الكهربائية
أجهزة التظفئة

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 666
منذ ساعة
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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
الساعة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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