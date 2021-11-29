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النوم يغلب عريس أثناء حفل زفافه

منذ 3 ساعات
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النوم يغلب عريس أثناء حفل زفافه

أميرة خالد (صدى):
وقع شاب في موقف محرج أثناء الاحتفال بحفل زفافه؛ حيث غفا قليلا وظن أن لا أحد يلاحظه وقرر أن ينام بسبب شعوره بالإرهاق والصداع الشديد بسبب تحضيرات اليوم التي بدأت منذ فجر اليوم السابق له.

وأوضح الشاب إن الأمر قد يبدو مضحكا إلا أنه لم يتعمد أن ينام في حفل زفافه، إلا أنه وجد الجميع منشغل مع أغاني الزفاف والاحتفال و قرر أن يغفو قليلا ليتمكن من استكمال الحفل بسبب شعوره بالإرهاق والإعياء الشديد.

وجلس العريس على كرسي في منطقة بعيدة عن الأنظار في قاعة الاحتفال إلا أن أصدقاءه لاحظوا اختفاءه من المكان وبدأو البحث عنه حتى وصلوا إليه ولكن فاجئ الجميع وكان مستغرقا في النوم؛ ليفتح عينيه ويجد العروس والحضور في حفل الزفاف في نوبة من الضحك.

 

 

النوم
عريس
حفل زفاف
موقف محرج

التعليقات

الساعة
الساعة عدد التعليقات : 1
منذ 18 دقيقة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
الساعة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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