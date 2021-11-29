امرأة تقتل طفلها من خلال دس السم في طعامه

أميرة خالد (صدى):
أقدمت امرأة على قتل طفلها "8 أشهر" من خلال دس السم في طعامه حتى تتمكن من الزواج من عشيقها و ذلك بعد وفاة زوجها الأول.
ترفت الشابة في تحقيقات الشرطة عقب القبض عليها أنها اتفقت مع عشيقها أن تدس السم في الطعام لرضيعها البالغ من العمر 8 .
وأكدت في التحقيقات أنها كانت تشعر بالألم في كل مرة كانت تدس السم لطفلها في طعامه، و لكن كان ذلك بناء على رغبة عشيقها.
وأضافت أنه كان التخلص من الطفل هو شرطه الوحيد لزواجه منها ، حيث قررت أن تتخلى من مشاعر الرحمة و الأمومة و تقتل طفلها من أجل الزواج.