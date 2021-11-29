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امرأة تقتل طفلها من خلال دس السم في طعامه

منذ 5 ساعات
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امرأة تقتل طفلها من خلال دس السم في طعامه

أميرة خالد (صدى):
أقدمت امرأة على قتل طفلها "8 أشهر" من خلال دس السم في طعامه حتى تتمكن من الزواج من عشيقها و ذلك بعد وفاة زوجها الأول.

ترفت الشابة في تحقيقات الشرطة عقب القبض عليها أنها اتفقت مع عشيقها أن تدس السم في الطعام لرضيعها البالغ من العمر 8 .

وأكدت في التحقيقات أنها كانت تشعر بالألم في كل مرة كانت تدس السم لطفلها في طعامه، و لكن كان ذلك بناء على رغبة عشيقها.

وأضافت أنه كان التخلص من الطفل هو شرطه الوحيد لزواجه منها ، حيث قررت أن تتخلى من مشاعر الرحمة و الأمومة و تقتل طفلها من أجل الزواج.

 

جريمة
الزواج
الطعام
السم
عشيقها
دس السم

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8709
منذ ساعة
إنا لله وإنا إليه راجعون
ولاحول ولاقوة إلا بالله
حبظلم الاثول
حبظلم الاثول عدد التعليقات : 68
منذ ساعة
لعنة الله عليك ياخاينه انتي وعشيقك
باي ذنب تقتلين طفلتك الرضيعه
الأفضل تضعين طفلتك اقرب مسجد أو مستوصف .. وانتهى الأمر .. الله ينتقم منك ياظالمه عليك من الله ماتستحقين

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