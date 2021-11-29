الهلال يفكر في ضم بغداد بونجاح بدلًا من جوميز

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستهدف ضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ليكون بديلا للفرنسي بافيتيمبي جوميز.
وأوضحت التقارير، إن عقد بونجاح مع حامل لقب دوري نجوم قطر ينتهي في 2024، لكن الهلال على استعداد لدفع ما لا يقل عن 6 ملايين دولار على الطاولة للحصول على خدمات المهاجم الفارع الطول والبالغ عمره 30 عاما.
وأشارت إلى أنه يبدو أن إدارة الهلال وضعت بونجاح على رأس أولوياتها ليكون خليفة غوميز البالغ عمره 36 عاما، الموسم المقبل، لكن السد لن يكون مستعدًا للاستغناء بسهولة عن هدافه الكبير، حيث رفض النادي القطري عدة عروض أوروبية للاحتفاظ بلاعبه الجزائري.