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الهلال يفكر في ضم بغداد بونجاح بدلًا من جوميز

منذ 5 ساعات
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الهلال يفكر في ضم بغداد بونجاح بدلًا من جوميز

ماجد محمد (صدى):
كشفت تقارير صحفية، أن نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستهدف ضم الدولي الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد القطري، ليكون بديلا للفرنسي بافيتيمبي جوميز.

وأوضحت التقارير، إن عقد بونجاح مع حامل لقب دوري نجوم قطر ينتهي في 2024، لكن الهلال على استعداد لدفع ما لا يقل عن 6 ملايين دولار على الطاولة للحصول على خدمات المهاجم الفارع الطول والبالغ عمره 30 عاما.

وأشارت إلى أنه يبدو أن إدارة الهلال وضعت بونجاح على رأس أولوياتها ليكون خليفة غوميز البالغ عمره 36 عاما، الموسم المقبل، لكن السد لن يكون مستعدًا للاستغناء بسهولة عن هدافه الكبير، حيث رفض النادي القطري عدة عروض أوروبية للاحتفاظ بلاعبه الجزائري.

 

الهلال
دوري المحترفين
السد القطري
جوميز
بغداد بونجاح

التعليقات

كلام العقل
كلام العقل عدد التعليقات : 31
منذ 52 دقيقة
لاعب ممتاز ولاكن لايصلح للهلال الحذر من سمسارة الليل. نصيحة للجميع ⚽⚽⚽

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أحدث التعليقات

الدوري الإيطالي
ملايين الدولارات ومهب قادرين على وظيفة بالحلال نستر فيها نفسنا سبحان الله العظيم واتوب اليه رحمتك علينا يارب العالمين رحمتك يا رب
الدوري الإيطالي
ملايين الدولارات ومهب قادرين على وظيفة بالحلال نستر فيها نفسنا سبحان الله العظيم واتوب اليه رحمتك علينا يارب العالمين رحمتك يا رب
هلال مدريد - عمالقة الكرة
العشق الابدي (هـــــــــــــــــــــــــــلال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــدريد)
ابو عمر
روح الاهلي وخالتك موجوده
الخالدي
مالك الا تتابع عمك الهلال الفوز دائما ماله طعم خل نتعادل نريح شوي والآسيوية صعبه قويه هاهاهاهاها

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