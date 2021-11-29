وليد الفراج: "الهلال لديه إمكانيات كبيرة ويقدر يجيب أبو ميسي" "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على تغريدة أحد المتابعين لبرنامجه "أكشن مع وليد" تحدث خلاله عن إمكانيات نادي الهلال والصفقات الشتوية التي يعتزم التعاقد معهم .
وقال المغرد "باقي تقول نجيب رونالدو وميسي للهلال "، ورد وليد الفراج عليه قائلا "لدينا امكانيات كبيرة ونقدر نجيب أبو ميسي".
وأوضح الفراج "الهلال ليس بحاجة لعناصر محلية بل يحتاج إلى بعض الإضافات التي تجعله يقفز حتى يتمكن من المنافسة على بطولة العالم للأندية"
وأضاف "المشاركة المشرفة تجاوزتها الأندية السعودية فطموحنا أبعد من ذلك خاصة أن لدينا منتخب متميز سوف يحقق نتائج جيدة" .