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وليد الفراج: "الهلال لديه إمكانيات كبيرة ويقدر يجيب أبو ميسي" "فيديو"

منذ ساعتين
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وليد الفراج: "الهلال لديه إمكانيات كبيرة ويقدر يجيب أبو ميسي" "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي وليد الفراج على تغريدة أحد المتابعين لبرنامجه "أكشن مع وليد" تحدث خلاله عن إمكانيات نادي الهلال والصفقات الشتوية التي يعتزم التعاقد معهم .

وقال المغرد "باقي تقول نجيب رونالدو وميسي للهلال "، ورد وليد الفراج عليه قائلا "لدينا امكانيات كبيرة ونقدر نجيب أبو ميسي".

وأوضح الفراج "الهلال ليس بحاجة لعناصر محلية بل يحتاج إلى بعض الإضافات التي تجعله يقفز حتى يتمكن من المنافسة على بطولة العالم للأندية"

وأضاف "المشاركة المشرفة تجاوزتها الأندية السعودية فطموحنا أبعد من ذلك خاصة أن لدينا منتخب متميز سوف يحقق نتائج جيدة" .

الهلال
ميسي
وليد الفراج

التعليقات

كجمغلو
كجمغلو عدد التعليقات : 17510
منذ دقيقتين
كلامك صحيح ايها الفراج .. الهلال يستطيع ان يجلب ابو ميسي ويعطيه كم مليون لكن لا ولن يستطيع جلب اللاعب ميسي فهمت

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أحدث التعليقات

كجمغلو
المشكلة في الشركات المتعاقدة يشتغلون لحسابهم ويتركوا الصيانة طلبات الصيانة من وزارة المياه آخر شيء
كجمغلو
كلامك صحيح ايها الفراج .. الهلال يستطيع ان يجلب ابو ميسي ويعطيه كم مليون لكن لا ولن يستطيع جلب اللاعب ميسي فهمت
kkkk
بالتوقيق باذن الله تعالى لسفير الكره السعوديه الهلال العالمي
زعيم اااسيا
الهلال العالمي وجمهوره الفخم الدوري صار سناك البطولات الاسيويه صارت عاده سنويه والهدف القادم كاس العالم للانديه
زعيم اااسيا
هولاء سلق المدرجات الهلال يحقق بطولات محليه قالوا لجان وتحكيم الهلال يحقق اسيا قالوا تحكيم الهلال عاد وحقق اسيا مالك لهم عذر قالوا الحظ...

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