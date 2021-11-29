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دنيا سمير تعلق على أزمة رشوان توفيق: " ماما في عز مرضها طلبت الدعاء منه"

منذ 3 ساعات
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دنيا سمير تعلق على أزمة رشوان توفيق: " ماما في عز مرضها طلبت الدعاء منه"

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم على أزمة الفنان رشوان توفيق، مؤكدة أن والدتها أثناء مرضها طلبت منه الدعاء.

وأوضحت دنيا أن والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز طلبت منها أن تتواصل مع توفيق للدعاء لها بالشفاء هي وسمير غانم، لافته إلى أنها فعلت ذلك وكشفت تفاصيل المكالمة.

وقالت دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": "أنا مش هنسي أن مامي في عز تعبها ومرضها قالتلي: كلمي الحاج رشوان قوليله يدعيلنا انا وبابي".

وأضافت: "وأنا كلمت حضرتك وكنت بعيط غصب عني وأنا بطلب منك تدعيلهم وحضرتك كنت في منتهي الحنية والطيبة.. أنا بس عايزة أقول لحضرتك إن زعلك مايهونش علينا أبدا وأن كلنا ولادك وبنحبك".

يذكر أن رشوان توفيق تصدر محركات البحث في مصر، وتعاطف الكثير مع التصريحات التي كشفها بشأن ما يتعرض له من أسرته، حيث قال إن "زوج ابنته الصغرى وحفيده أقاما دعوى قضائية ضده، بسبب خلافات مادية"، مشيرا إلى أنه يعيش أسوأ مأساة في حياته.

دنيا سمير غانم
دلال عبد العزيز
رشوان توفيق

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 3217
منذ ساعة
اذا سألت فسأل الله
واذا استعنت استعن بالله

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أحدث التعليقات

كجمغلو
المشكلة في الشركات المتعاقدة يشتغلون لحسابهم ويتركوا الصيانة طلبات الصيانة من وزارة المياه آخر شيء
كجمغلو
كلامك صحيح ايها الفراج .. الهلال يستطيع ان يجلب ابو ميسي ويعطيه كم مليون لكن لا ولن يستطيع جلب اللاعب ميسي فهمت
kkkk
بالتوقيق باذن الله تعالى لسفير الكره السعوديه الهلال العالمي
زعيم اااسيا
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زعيم اااسيا
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