بالفيديو.. "الصرامي" : كأس العالم للأندية أصبح "بطولة عربية"

ماجد محمد (صدى):
أكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، أن بطولة كأس العالم للأندية أصبحت بطولة عربية بدعوات للأندية الأخرى بسبب وجود الهلال بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والجزيرة الإماراتي.
وقال سعود الصرامي: "الأندية العربية كثيرة مشاركة كأنها بطولة عربية وبدعوة فريق أو فريقين وعدم جدية من الأندية الأوروبية"، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية".
وأضاف الصرامي: "ما أشوف إن البطولة كبيرة من الناحية الفنية لا أشوفها ثقيلة كأننا وجهنا الدعوة للأندية الأخرى استغرب من فيفا نظامه للبطولة نظام غير اهتمام الفرق العربية تسيطر على البطولة" .