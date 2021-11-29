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بالفيديو.. "الصرامي" : كأس العالم للأندية أصبح "بطولة عربية"

منذ ساعتين
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بالفيديو.. "الصرامي" : كأس العالم للأندية أصبح "بطولة عربية"

ماجد محمد (صدى):
أكد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، أن بطولة كأس العالم للأندية أصبحت بطولة عربية بدعوات للأندية الأخرى بسبب وجود الهلال بطل آسيا والأهلي المصري بطل أفريقيا والجزيرة الإماراتي.

وقال سعود الصرامي: "الأندية العربية كثيرة مشاركة كأنها بطولة عربية وبدعوة فريق أو فريقين وعدم جدية من الأندية الأوروبية"، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" عبر قناة "24 الرياضية".

وأضاف الصرامي: "ما أشوف إن البطولة كبيرة من الناحية الفنية لا أشوفها ثقيلة كأننا وجهنا الدعوة للأندية الأخرى استغرب من فيفا نظامه للبطولة نظام غير اهتمام الفرق العربية تسيطر على البطولة" .

الهلال
الأهلي
سعود الصرامي
الجزيرة
كأس العالم للأندية

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3161
منذ ساعة
انت خلك على الخرقة وش لك وش للبطولات
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2609
منذ 52 دقيقة
للعرب اصحاب الانجازات وليس لاصحاب الخرق

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أحدث التعليقات

محمد العتيببي
ان شاء الله الهلال يجيب مع الصفقات الثلاثة كأس العالم للأندية طموحنا عنان السماء وانت يا وليد أفضل إعلامي عربي 💙💙💙
محمد العتيببي
ان شاء الله الهلال يجيب مع الصفقات الثلاثة كأس العالم للأندية طموحنا عنان السماء وانت يا وليد أفضل إعلامي عربي 💙💙💙
ابو سعود
وش يبغى ذا ؟
متيم العميد
صحيح ياشباب انهم بيسمون ملعب أستاذ جدة بأسم حمدان الشمراني
متيم العميد
صحيح بيسمون ملعب أستاذ جدة بأسم حمدان الشمراني

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