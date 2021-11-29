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بالفيديو.. "الذايدي" يطالب إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا

منذ 5 ساعات
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بالفيديو.. "الذايدي" يطالب إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا

نواف السالم (صدى):
طالب الناقد الرياضي محمد الذايدي، نادي النصر، بمعاقبة أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق، على تصريحاته عقب الفوز على الأهلي مساء الجمعة.

وقال الذايدي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي ": بعد التصريح اللي صرحه لا يليق باللاعب تاليسكا لابد من إدارة النصر تعالج الموضوع وتُطبق اللائحة على اللاعب ويعاقب على تصريحه هذا لأنه مس إعلام النصر.

وكان اللاعب قد قال خلال التصريحات: "النصر لا يعاني من أي مشاكل، وما هو متداول حول هذا الأمر هو أحاديث إعلامية غير صحيحة".

ووجه النجم البرازيلي رسالة إلى الإعلام، قائلًا: "يجب على الجميع الآن أن يغلق فمه، والإعلام يسبب لنا مشاكل في الفريق".

النصر
الذايدي
محمد الذايدي
تاليسكا
أندرسون تاليسكا
إعلام النصر

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 857
منذ 53 دقيقة
يابن الحلال اداره قرنبع واعلام قرنبع واللاعبين خذو الطبع منهم واصبح الجميع قرنبع نادي قرنبع

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
الساعة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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