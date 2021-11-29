بالفيديو.. "الذايدي" يطالب إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا

نواف السالم (صدى):
طالب الناقد الرياضي محمد الذايدي، نادي النصر، بمعاقبة أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق، على تصريحاته عقب الفوز على الأهلي مساء الجمعة.
وقال الذايدي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي ": بعد التصريح اللي صرحه لا يليق باللاعب تاليسكا لابد من إدارة النصر تعالج الموضوع وتُطبق اللائحة على اللاعب ويعاقب على تصريحه هذا لأنه مس إعلام النصر.
وكان اللاعب قد قال خلال التصريحات: "النصر لا يعاني من أي مشاكل، وما هو متداول حول هذا الأمر هو أحاديث إعلامية غير صحيحة".
ووجه النجم البرازيلي رسالة إلى الإعلام، قائلًا: "يجب على الجميع الآن أن يغلق فمه، والإعلام يسبب لنا مشاكل في الفريق".