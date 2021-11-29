شركات تلزم السيدات بالتزين وخلع الحجاب.. و"الموارد البشرية" تتفاعل

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكوى من أحد المواطنين، أفاد خلالها بأن بعض الشركات تجبر المتقدمات على الوظائف على ترك النقاب والحجاب.
وقال المواطن في شكواه: "هل يعقل فيه شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب، والإلزام بالتزين، هل الشركات وصلوا لمرحلة ان يستخدمون النساء بغرض الجذب؟".
ومن جانبها تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع شكوى المواطن؛ موضحة أن قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه، يعد مخالفة للنظام.
وأشارت إلى أنه يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق "معًا للرصد"، لمستخدمي الابستور الرابط ، ولمستخدمي الاندرويد الرابط