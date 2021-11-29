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شركات تلزم السيدات بالتزين وخلع الحجاب.. و"الموارد البشرية" تتفاعل

منذ ساعتين
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شركات تلزم السيدات بالتزين وخلع الحجاب.. و"الموارد البشرية" تتفاعل

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شكوى من أحد المواطنين، أفاد خلالها بأن بعض الشركات تجبر المتقدمات على الوظائف على ترك النقاب والحجاب.

وقال المواطن في شكواه: "هل يعقل فيه شركات وجهات يفرضون على النساء المقدمات على الوظائف ترك النقاب والحجاب، والإلزام بالتزين، هل الشركات وصلوا لمرحلة ان يستخدمون النساء بغرض الجذب؟".

ومن جانبها تفاعلت وزارة الموارد البشرية مع شكوى المواطن؛ موضحة أن قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه، يعد مخالفة للنظام.

وأشارت إلى أنه يمكن تقديم بلاغ عبر تطبيق "معًا للرصد"، لمستخدمي الابستور الرابط ، ولمستخدمي الاندرويد الرابط

عمل المرأة
الموارد البشرية
التمييز
معاً للرصد

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55514
منذ ساعة
المفروض تتم مراجعة الشركه من قبل وزارة العمل والتأكد من الشكوى فان ثبت كلام المواطن يجب معاقبة الاداره وصاحب الشركه
???
??? عدد التعليقات : 103
منذ 8 دقائق
نرمي كلام اليوم ونطبق بكره

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أحدث التعليقات

???
قال تعالي ( يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ...
???
نرمي كلام اليوم ونطبق بكره
ابو عمار
ما خلصتو مشاكلكم
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ام الطربقه فعلا مزعجه
ابو عمار
كلام ممتاز جدا .. يبدو ان زوج بنت رشوان ضحك عليها وجعلها تقيم عليه قضية حجر بالرغم انه لا يحق لها شرعا فهو ما...

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