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مليشيا الحوثي تزرع عبوات ناسفة بمركز صحي وخزان مياه بالحديدة

منذ ساعة
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مليشيا الحوثي تزرع عبوات ناسفة بمركز صحي وخزان مياه بالحديدة

فهمي محمد (صدى):
نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، في تفكيك 18 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مركز صحي وخزان للمياه جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأوضح مشروع "مسام" أن الفرق الهندسية انتزعت 10 عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في المركز الصحي قرية الضاحية بمديرية الخوخة.

كما انتزعت الفرق الهندسية 8 عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية في خزان المياه في القرية ذاتها، وفق المشروع.

وكانت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة وفريق مسام لنزع الألغام، تمكنت من إبطال شبكة ألغام حوثية في إحدى مدارس مديرية حيس جنوبي الحديدة.

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اليمن
الغام
الحوثي
عبوات ناسفة
الملك سلمان للاغاثة
مشروع مسام

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55507
منذ ساعة
حسبي الله على الحوثه الاغبياء فاقد العقول .. ايران دمرت الحوثه بالمخدرات لدرجه انهم يقتلون ابناء الوطن بدون وعي ولا ادراك

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أحدث التعليقات

مسافات
اعلامي مين كان عضو فرقة الفنون الشعبية في الدمام وفجأة صار اعلامي واللي مايدري وش الإعلام تراه علم يدرس على مستوى جامعات واكاديميات عالمية...
محمد
اقول كل تبن بلا توقعات وخربيط
ابومعنز
١صانع لعب ممتاز٢مهاجم جوارالسومة قوي وشاب
مسافات
كلما شاهدت مايفعله هذا السفيه تذكرت قصيدة المتنبي في كافور الاخشيدي قبل أكثر من ٨٠٠ عام وكأنه يراه !!!
مراقب
اتحسر عندما أرى المواطن يدفع الرسوم والضرائب والمخالفات ثم يرى الأموال تطير مع كل مترديه ونطيحه

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