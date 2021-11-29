مليشيا الحوثي تزرع عبوات ناسفة بمركز صحي وخزان مياه بالحديدة

فهمي محمد (صدى):
نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، في تفكيك 18 عبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في مركز صحي وخزان للمياه جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن.
وأوضح مشروع "مسام" أن الفرق الهندسية انتزعت 10 عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في المركز الصحي قرية الضاحية بمديرية الخوخة.
كما انتزعت الفرق الهندسية 8 عبوات ناسفة زرعتها الميليشيا الحوثية في خزان المياه في القرية ذاتها، وفق المشروع.
وكانت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة وفريق مسام لنزع الألغام، تمكنت من إبطال شبكة ألغام حوثية في إحدى مدارس مديرية حيس جنوبي الحديدة.
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