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الحالات التحكيمية لمباراة ⁧‫أبها والهلال ‏

منذ 6 ساعات
850
1

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 689
منذ ساعة
مالهم حق لازم يعيدون المباراة

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أحدث التعليقات

مسافات
والله ان شطبه اقل القليل رجل سفيه ومارسته مخجلة
4everx2
غير صحيح بل مضرة مزيلات العرق لأن هي وظيفتها الأساسية إغلاق مسامات الجلد المسؤولة عن إفراز العرق وهي تسبب أمراض لا حصر لها فيضل...
مسافات
الصرامي احيانا ينصب نفسه محاميا ويدعي انه صاحب قرار ويبدو ان كثيرا من هؤلاء المهرطقين يحتاج ان يقف مع نفسه ويراجع أقواله ففي كثير...
4everx2
اعتزل الغناء افضل لك وأجرك م يضيع ابد وش لك بالغناء مجرد لهو دنيوي وتموت وتحاسب عليك بطاعة والتقرب لله عزوجل
ابو عمار
حسبي الله عليه

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