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صالح الداود : توقيت صورة البليهي مع حمدالله خاطىء
منذ يوم
12213
2
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التعليقات
عوض الحربي
عدد التعليقات : 7
منذ 57 دقيقة
اخي حمدالله قابل البليهي صدفه وسلم عليه شي عادي ماتستحق هذا الضجيج من النصراوية بس الركزة هي المحرقة قلوبهم
عوض الحربي
عدد التعليقات : 7
منذ 56 دقيقة
اخي حمدالله قابل البليهي صدفه وسلم عليه شي عادي ماتستحق هذا الضجيج من النصراوية بس الركزة هي المحرقة قلوبهم
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