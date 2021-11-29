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صالح الداود : توقيت صورة البليهي مع حمدالله خاطىء

منذ يوم
12213
2

التعليقات

عوض الحربي
عوض الحربي عدد التعليقات : 7
منذ 57 دقيقة
اخي حمدالله قابل البليهي صدفه وسلم عليه شي عادي ماتستحق هذا الضجيج من النصراوية بس الركزة هي المحرقة قلوبهم
عوض الحربي
عوض الحربي عدد التعليقات : 7
منذ 56 دقيقة
اخي حمدالله قابل البليهي صدفه وسلم عليه شي عادي ماتستحق هذا الضجيج من النصراوية بس الركزة هي المحرقة قلوبهم

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أحدث التعليقات

بو فهد
الله المستعان الله يوفق الجميع
عبدالله
يجب تتبع مصنع الكبتاجون هذا وتدميره
عبدالله
قواكم الله اقطعوا دابر مراكب المجوس
الورود
كل توقعاته كذب فالعلم عند الله
ابو عمر
كلامك صحيح

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