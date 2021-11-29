"الحائلي" يتمنى لسعود عبدالحميد التوفيق في وجهته القادمة!

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن مستجدات أزمة تجديد عقد لاعب فريق الاتحاد سعود عبد الحميد، التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية لا سيما بعد تصريحات وكيله فهد باقديم الأخيرة.
وأوضح الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أخبره برفض جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة عقد عبدالحميد، متمنيًا له التوفيق في وجهته المقبلة.
وكان عبد الحميد قد تم استبعاده من قائمة الاتحاد لمواجهة الطائي، بسبب ذهنه المُشتت فيما يخص مسألة تجديد عقده.
وصرح حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، بأن فهد باقديم وكيل اللاعب سعود عبدالحميد سبب ضرب علاقة اللاعب مع النادي -على حد قوله-.
ولا يزال مستقبل سعود عبدالحميد، الذي لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء عقده مع الاتحاد مجهولا، فيما لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء.
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