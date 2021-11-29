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"الحائلي" يتمنى لسعود عبدالحميد التوفيق في وجهته القادمة!

منذ 9 ساعات
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"الحائلي" يتمنى لسعود عبدالحميد التوفيق في وجهته القادمة!

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن مستجدات أزمة تجديد عقد لاعب فريق الاتحاد سعود عبد الحميد، التي أثيرت في الأيام القليلة الماضية لا سيما بعد تصريحات وكيله فهد باقديم الأخيرة.

وأوضح الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، أخبره برفض جميع الواسطات التي تدخلت لإنهاء مشكلة عقد عبدالحميد، متمنيًا له التوفيق في وجهته المقبلة.

وكان عبد الحميد قد تم استبعاده من قائمة الاتحاد لمواجهة الطائي، بسبب ذهنه المُشتت فيما يخص مسألة تجديد عقده.

وصرح حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، بأن فهد باقديم وكيل اللاعب سعود عبدالحميد سبب ضرب علاقة اللاعب مع النادي -على حد قوله-.

ولا يزال مستقبل سعود عبدالحميد، الذي لم يتبقى سوى أيام قليلة على انتهاء عقده مع الاتحاد مجهولا، فيما لم يحسم اللاعب موقفه من البقاء.

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حامد البلوي: وكيل سعود عبدالحميد هو اللي بيضرب علاقته بالنادي

الاتحاد
حامد البلوي
انمار الحائلي
سعود عبدالحميد
فهد باقديم

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 857
منذ ساعة
ياسعود وقع مع الاتحاد شوري عليك ترا الانديه متشبعه لاعبين مميزين

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
الساعة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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