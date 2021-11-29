جدل حول خطوبة طليق إلهام الفضالة

خالد الظفيري (صدى):
تداولت في الساعات الماضية أنباء حول خطوبة الصحفي خليل التميمي طليق الفنانة الكويتية إلهام الفضالة.
وقال أحد أصدقاء التميمي، إنه تم خطبته في مدينة الرياض، ولكن نفى التميمي الخبر واصفا صديقه أنه كاذب.
وكانت ابنة الهام الفضالة، النور التميمي، ظهرت قبل أيام تحث والدها على الزواج والارتباط بعد طلاقه من والدتها، وأخبرته بأنها مستعدة بأن تُعرفه على "العروس" المستقبلية والتي يبدو بأنها مقربّة من الإبنة.
يذكر أن إلهام الفضالة أعلنت طلاقها من التميمي قبل أشهر، ثم تزوجت من الفنان الكويتي شهاب جوهر بعد مشاركتهما معا في مسلسل "امينة حاف".