تعليق عبد الرحمن بن مساعد بشأن وجود مؤامرة في ظهور متحور جديد

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، والذي بدأ بعدة مناطق في جنوب أفريقيا.
وقال الأمير عبدالرحمن: "المتحور الجديد أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط، أما حل بايدن العبقري باللجوء للإحتياطي فلم يكن له أي تأثير".
وتابع: "لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد، فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها"، مضيفا: "أظن أن هذا الوضع -ذعر المتحور وهبوط النفط - لن يطول".
وكان البيت الأبيض، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى، واستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.