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تعليق عبد الرحمن بن مساعد بشأن وجود مؤامرة في ظهور متحور جديد

منذ 12 ساعة
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تعليق عبد الرحمن بن مساعد بشأن وجود مؤامرة في ظهور متحور جديد

نايف السالم (صدى):
علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، والذي بدأ بعدة مناطق في جنوب أفريقيا.

وقال الأمير عبدالرحمن: "المتحور الجديد أميكرون هو المتسبب في انخفاض سعر النفط، أما حل بايدن العبقري باللجوء للإحتياطي فلم يكن له أي تأثير".

وتابع: "لا أرى أن هناك أي مؤامرة في ظهور المتحور الجديد، فضرره على اقتصاديات الدول أكبر من ضرر ارتفاع أسعار النفط عليها"، مضيفا: "أظن أن هذا الوضع -ذعر المتحور وهبوط النفط - لن يطول".

وكان البيت الأبيض، أعلن الثلاثاء الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر الإفراج عن كميات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بالتنسيق مع دول أخرى، واستخدام 50 مليون برميل من مخزون الولايات المتحدة للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود.

عبدالرحمن بن مساعد
كورونا
اسعار النفط
بايدن
اوميكرون

التعليقات

dfs
dfs عدد التعليقات : 297
منذ ساعة
فاهم بكل شي

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
إنا لله وإنا إليه راجعون ولاحول ولاقوة إلا بالله
غييييوووورررر
اللهم من أراد الإنتقاص من دينك أو كتابك أو سنة نبيك فاشغله بنفسه واجعله عبرة لغيره
سامي الراقي
ياعمي قوم بس ....مدرب راكن الأحمد ومعتز ويلعب بخبراني وهندي في كل المباريات تشكيله وحده ولا يغير الا في آخر ١٠ دقايق ويشوف السومه...
ابو ياسر
انت يا زوال ما تستحي باقي تقول عالمي مافيه الان عالمي في السعودية غير الزعيم
الساعة
بس والله تعبتو حالكم بكتابة الخبر

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