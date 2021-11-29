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سعود الصرامي: "حمدالله" أفضل من ماجد عبدالله

منذ يومين
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سعود الصرامي: "حمدالله" أفضل من ماجد عبدالله

نواف السالم (صدى):
توعد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الإعلاميين المسيئين للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أزمته الأخيره مع النصر.

وتفصيلاً، قال "الصرامي" محذًرا: "أي إعلامي سواء نصراوي أو غير نصراوي هيسئ للكابتن الخلوق حمدالله أنا هكون ممن يتصدى له وأعرف أن حمد الله هيجرهم للقانون"، بحسب "24 الرياضية".

وأضاف: "كون إنك تتكلم عن مشكلة هذا من حقك بس لا تلفق عليه وتشوهسمعته.. حمدالله سجل ١١٥ هدف مع نادي النصر ولاعب كبير وجماهيري وأحسن لاعب أجنبي وأفضل من ماجد عبدالله تهديفًا".

واستكمل "الصرامي" حديثه مخاطبًا إدارة النصر: "أتمنى من إدارة النصر أن تحرص على إنهاء الموضوع والآن المال متوفر وأخلي لاعبية النادي يشكون !".

وجاء ذلك بعد قرار نادي النصر بإلغاء عقد "حمدالله" مع احتفاظ النادي بكامل حقوقه المالية والقانونية؛ وذلك بسبب إرسال اللاعب رسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل.

سعود الصرامي
ماجد عبدالله
⁠⁠⁠⁠⁠إدارة النصر
عبدالرزاق حمدالله
إعلان النصر

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2611
منذ يومين
هذا من جد خرف -- الله يشفيه ولا يبلانا
الاسـيـويــة " صعبة " قــويـة - 8 اسيا
الاسـيـويــة " صعبة " قــويـة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3220
منذ يومين
ابو خرقه انهبل

هههههههههههههههههه
هههههههههههههههههه
Ali Mohammad
Ali Mohammad عدد التعليقات : 1
منذ يومين
لا اعتقد انه افضل من ماجد ولا يجي نصف قدرات ماجد ولا موهبة ماجد ولا اخلاق ماجد
قمر وراكب همر
قمر وراكب همر عدد التعليقات : 19
منذ يومين
البحث عن الشهره لا اقل ولا اكثر
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 862
منذ يومين
اقول اذلف انت وحمدالله ماجد مافيه افضل منه في النصر حتى الان
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 862
منذ يومين
ابوخرقه منفقعه كلاويه من طرد حمد الله ترا انت مطرود من النادي قبله ههههههههههههههههههههههههه
Asd
Asd عدد التعليقات : 1
منذ يومين
برنامج عقيم ويثير التعصب
علوش
علوش عدد التعليقات : 1
منذ يومين
ماجد اذهل العالم مو انت تقيمه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3169
منذ يومين
هذا ابو خرقة وهذي خراقينة
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا
العالـمـيـة " صعبة " قــــويـــة - 8 اسيا عدد التعليقات : 3220
منذ يومين
الخرقة صعبة قوية
هههههههههههههههه
هههههههههههههههه
زاير الشمالي
زاير الشمالي عدد التعليقات : 597
منذ يومين
الفرق بين ماجد وحمدالله الاخلاق تختلف ميولنا الرياضية ولكننا نتفق على اخلاق ماجد
عبدالله فريج / الاردن
عبدالله فريج / الاردن عدد التعليقات : 61
منذ يومين
مع انني هلالي 100%.....انا من المتابعين للصرامي وهو شخص مقنع ....وأحب دائما كلامه وتعليقاته يقولها بكل صراحة
علي الغامدي ورد وشوك الهلال
علي الغامدي ورد وشوك الهلال عدد التعليقات : 321
منذ يومين
عادي عادي حيلهم بينهم الله يقويكم ويزيدكم ثرثره اذا نطق ابو خرقة فاسمعوا له لاجديد اعلامي هذا الفريق بطل اسيا بالضجيج وانا ارشح الصرامي احسن ثرثار بأسيا علي مستوي الاعلاميين يارجل ماجد فرح الملايين ومنهم الاتحاديين والهلاليين وغيرهم ثروه وطنيه انت منوا تقيمه يابو خرقة
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 712
منذ يوم
الصرامي احيانا ينصب نفسه محاميا ويدعي انه صاحب قرار ويبدو ان كثيرا من هؤلاء المهرطقين يحتاج ان يقف مع نفسه ويراجع أقواله ففي كثير من الأحيان تكون أكبر حتى من احجامهم !!!
صخر
صخر عدد التعليقات : 35
منذ 32 دقيقة
الخرف الرياضي شيئ جميل

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أحدث التعليقات

عبدالله
الله يرحمهم ويجبر مصاب الوالد المسكين
ط 🍹🍹🍹
الطرارة في دمهم تجري والعياذ بالله لا كرامة ولا خجل ولا عزة نفس إيش الكائنات هاذي ... قرف
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : من يسوي الطيب يلقى مكسبه قدامه هذا مليكنا :سلمان الشامخ عالي الهامة وحنا جنود أبوفهد ومسنده وخدامه...
الحربي
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