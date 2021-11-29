سعود الصرامي: "حمدالله" أفضل من ماجد عبدالله

نواف السالم (صدى):
توعد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر، الإعلاميين المسيئين للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بعد أزمته الأخيره مع النصر.
وتفصيلاً، قال "الصرامي" محذًرا: "أي إعلامي سواء نصراوي أو غير نصراوي هيسئ للكابتن الخلوق حمدالله أنا هكون ممن يتصدى له وأعرف أن حمد الله هيجرهم للقانون"، بحسب "24 الرياضية".
وأضاف: "كون إنك تتكلم عن مشكلة هذا من حقك بس لا تلفق عليه وتشوهسمعته.. حمدالله سجل ١١٥ هدف مع نادي النصر ولاعب كبير وجماهيري وأحسن لاعب أجنبي وأفضل من ماجد عبدالله تهديفًا".
واستكمل "الصرامي" حديثه مخاطبًا إدارة النصر: "أتمنى من إدارة النصر أن تحرص على إنهاء الموضوع والآن المال متوفر وأخلي لاعبية النادي يشكون !".
وجاء ذلك بعد قرار نادي النصر بإلغاء عقد "حمدالله" مع احتفاظ النادي بكامل حقوقه المالية والقانونية؛ وذلك بسبب إرسال اللاعب رسالة نصية إلى أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي للنادي، طالبا السماح له بمغادرة الفريق أو تعمد إثارة المشاكل.