الفراج ساخرا: كورونا الأصلي لم يضرب أفغانستان ربما يخاف المجاهدين!

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب السياسي أحمد الفراج على ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، والقلق المثار على مستوى العالم.
وقال الفراج ساخرا: "كورونا الأصلي لم يضرب أفغانستان، ربما لأنه لا يحب مناطق الحرب، أو أنه يخاف من المجاهدين".
وتابع: "بعد انتهاء موجة متحور أفريقيا الحالي أوميكرون، أتوقع أن يظهر -مع بداية الصيف القادم- متحوّر جديد في افغانستان إن حدث ذلك، اقترح تسميته (أوجهاديين)".
وقد واصل المتحور "أوميكرون" انتشاره في مختلف أرجاء العالم، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.