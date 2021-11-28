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الفراج ساخرا: كورونا الأصلي لم يضرب أفغانستان ربما يخاف المجاهدين!

منذ ساعة
1407
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الفراج ساخرا: كورونا الأصلي لم يضرب أفغانستان ربما يخاف المجاهدين!

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب السياسي أحمد الفراج على ظهور متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، والقلق المثار على مستوى العالم.

وقال الفراج ساخرا: "كورونا الأصلي لم يضرب أفغانستان، ربما لأنه لا يحب مناطق الحرب، أو أنه يخاف من المجاهدين".

وتابع: "بعد انتهاء موجة متحور أفريقيا الحالي أوميكرون، أتوقع أن يظهر -مع بداية الصيف القادم- متحوّر جديد في افغانستان إن حدث ذلك، اقترح تسميته (أوجهاديين)".

وقد واصل المتحور "أوميكرون" انتشاره في مختلف أرجاء العالم، حيث تم رصد 13 حالة في هولندا وحالتين في كل من الدنمارك وأستراليا، على الرغم من سعي المزيد من الدول لعزل نفسها بفرض قيود جديدة على السفر.

احمد الفراج
كورونا
افغانستان
متحور كورونا
اوميكرون

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 683
منذ ساعة
كل شيء بأمر الله فاتق الله في نفسك واذا كنت مفلسا في إيجاد ماتكتب فلت تجعل نفسك محل سخرية للناس .

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مسافات
كلام مجاني لاقيمة له .
مسافات
كل شيء بأمر الله فاتق الله في نفسك واذا كنت مفلسا في إيجاد ماتكتب فلت تجعل نفسك محل سخرية للناس .
بلبل البحر
سبحان الله ماله رزق فيها بل كانت سببا لانتهاء أجله

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