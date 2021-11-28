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طلاب لبنان يدفعون ثمن سياسة حزب الله

منذ ساعة
1276
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طلاب لبنان يدفعون ثمن سياسة حزب الله

بيروت (صدى):
تزامنا مع الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني، نتيجة سياسة حزب الله الإرهابي، ظهر مجموعة من التلاميذ في صندوق مركبة مخصصة لنقل البضائع، لتوصيلهم إلى مدارسهم.

وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لتعكس الواقع الأليم الذي يعيشه اللبنانيون.

وأوضح نشطاء أن الأهالي لم يصبح لديهم القدرة على دفع تكلفة الباصات المدرسية، أو غيرها من وسائل النقل بسبب غلاء المحروقات.

وأشاروا إلى أن أولياء الأمور ليس أمامهم حلا إلا عدم إرسال أولادهم إلى المدرسة، أو الانتقال عبر وسائل نقل غير آمنة.

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لبنان
حزب الله
الازمة اللبنانية

التعليقات

ابو بدر
ابو بدر عدد التعليقات : 14
منذ 49 دقيقة
الله يفرج عنكم الحل هو الدرجات الهوائية يتم تعليق بها عربة ويتم توصيل الابناء للمدارس النذل القرد جورج قرددداحي وحزب الشيطان ورطو لبنان بالمقاطعة من دول الخليج وغيرهم

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
معليش هذا حال الدنيا
بلبل البحر
جزاك الله خيرا
مسافات
كل جديد يفتون فيه والله مايدري عنه لكن حب الظهور والكلام العام حالة لهؤلاء الاطباء
مع الله ولا تبالي
ما جاب سيرة الأهلي نهائيا ولكن هذي طريقة النابحين إلا غصب يطلع قاصد الأهلي
أبو كنان
لا فض فوك

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