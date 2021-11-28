طلاب لبنان يدفعون ثمن سياسة حزب الله

بيروت (صدى):
تزامنا مع الأزمات التي يعانيها الشعب اللبناني، نتيجة سياسة حزب الله الإرهابي، ظهر مجموعة من التلاميذ في صندوق مركبة مخصصة لنقل البضائع، لتوصيلهم إلى مدارسهم.
وانتشرت الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، لتعكس الواقع الأليم الذي يعيشه اللبنانيون.
وأوضح نشطاء أن الأهالي لم يصبح لديهم القدرة على دفع تكلفة الباصات المدرسية، أو غيرها من وسائل النقل بسبب غلاء المحروقات.
وأشاروا إلى أن أولياء الأمور ليس أمامهم حلا إلا عدم إرسال أولادهم إلى المدرسة، أو الانتقال عبر وسائل نقل غير آمنة.
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