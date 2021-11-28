موقف العاطل عن العمل من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استفسارا حول إمكانية تسجيل العاطل عن العمل في الضمان الاجتماعي المطور من عدمه.
وكان مواطن قد قال في استفساره: "أنا عاطل واشتغل مندوب مرسول كيف أسجل بالنضام الجديد للضمان الاجتماعي".
وأجابت الموارد البشرية، بأنه يمكن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية من خلال الرابط ، وسيتم تحديد الأهلية والاستحقاق بناءً على ذلك.
وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا.