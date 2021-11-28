نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

موقف العاطل عن العمل من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

منذ يوم
5135
3
موقف العاطل عن العمل من التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
تلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، استفسارا حول إمكانية تسجيل العاطل عن العمل في الضمان الاجتماعي المطور من عدمه.

وكان مواطن قد قال في استفساره: "أنا عاطل واشتغل مندوب مرسول كيف أسجل بالنضام الجديد للضمان الاجتماعي".

وأجابت الموارد البشرية، بأنه يمكن التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية من خلال الرابط ، وسيتم تحديد الأهلية والاستحقاق بناءً على ذلك.

وكانت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا.

الضمان الاجتماعي
الموارد البشرية
الحماية الاجتماعية
الضمان الاجتماعي المطور

التعليقات

M
M عدد التعليقات : 13
منذ 52 دقيقة
انتم لم تتعلمون تنفيذ القرارات للمصلحه العامه وانما اعمالكم كلها للمصلحه الخاصه
M
M عدد التعليقات : 13
منذ 52 دقيقة
انتم لم تتعلمون تنفيذ القرارات للمصلحه العامه وانما اعمالكم كلها للمصلحه الخاصه
M
M عدد التعليقات : 13
منذ 9 دقائق
تدعم الجمعيات والعمل الجتماعي وتزكي وتروح لسوق تتغرض تلقى ناس تسئلك يطلبون المساعده الماليه والاعلام حنا نعمل ونسوي وهم كذابين

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
احسنت يا سمو الامير . عون بلغ من العمر عتيا ولا يعرف ايش يقول انما يردد ما يطلب منه كالببغاء
M
تدعم الجمعيات والعمل الجتماعي وتزكي وتروح لسوق تتغرض تلقى ناس تسئلك يطلبون المساعده الماليه والاعلام حنا نعمل ونسوي وهم كذابين
M
انتم لم تتعلمون تنفيذ القرارات للمصلحه العامه وانما اعمالكم كلها للمصلحه الخاصه
M
انتم لم تتعلمون تنفيذ القرارات للمصلحه العامه وانما اعمالكم كلها للمصلحه الخاصه
وبيل
الان حلول سريعة صانع لعب ممتاز ولاعب ارتكازيقطع ويسلم صح

أخر الأخبار

معاكسة فتاة تنتهي بجريمة قتل
معاكسة فتاة تنتهي بجريمة قتل
منذ 12 دقيقة 155
وظائف شاغرة بشركة "كوني" للمصاعد
وظائف شاغرة بشركة "كوني" للمصاعد
منذ 21 دقيقة 1098
الأمير سطام عن تصريحات ميشال عون: "جا يكحلها عماها"
الأمير سطام عن تصريحات ميشال عون: "جا يكحلها عماها"
منذ 26 دقيقة 1132
الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"
الغلاء يغرق اللبنانيين..أسعار خيالية لـ "العدس" و"الفول"
منذ 31 دقيقة 1199
شاب يقتل جدته تحت تأثير المخدرات
شاب يقتل جدته تحت تأثير المخدرات
منذ ساعة 203
خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور
خطوات التسجيل في منصة الدعم والحماية للضمان الاجتماعي المطور
منذ ساعة 1295
"التحالف" يشن ضربات جديدة لأهداف عسكرية في صنعاء
"التحالف" يشن ضربات جديدة لأهداف عسكرية في صنعاء
منذ ساعة 1233
"الصحة" تتفاعل مع شكوى مريض لعدم توفر علاجه بالصيدليات
"الصحة" تتفاعل مع شكوى مريض لعدم توفر علاجه بالصيدليات
منذ ساعتين 1292
نانسي عجرم في موسم الرياض
نانسي عجرم في موسم الرياض
منذ ساعتين 408
فيديو.. محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية
فيديو.. محمد صلاح يفوز بجائزة القدم الذهبية
منذ ساعتين 1450