اعترافات بشعة لمتهم بقتل تاجر

القاهرة (صدى):
روى سائق مصري تفاصيل بشعة عن تنفيذ جريمة قتل ارتكبها بحق تاجر اعتاد على توصيله لقرابة 3 سنوات.
وذكر السائق البالغ من العمر 39 عاما أن التاجر كان يذهب لتحصيل الأموال، وكان يذهب معه مقابل 500 جنيه، لافتا إلى أن نجله كان مريضا وكان بحاجة لعمل إشاعة بلغت قيمتها 800 جنيه لذا فكر في أن يقترض من التاجر لكن الأخير رفض.
وأضاف أن التاجر أدعى أن الأموال ليست ملكه، وإنما لآخرين يعملون معه إلا أنه لم يصدقه وقرر أن يقتله، مشيرا إلى أنه خطط للجريمة، ونفذها بالفعل حيث أطلق النار عليه في رقبته تحت الذقن لكنه وجد أنه لا يزال يتحرك فقرر أن يسحب لخارج السيارة لكي يحرق ويضمن أنه توفي.
ولفت إلى أنه سحب جثمان التاجر على جانب الطريق الصحراوي الشرقي أسيوط ثم أشعل النيران بها حتى تأكد من وفاته.