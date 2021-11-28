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الصحة العالمية: لا نملك معلومات تثبت أن متحور "أوميكرون" أكثر خطورة من "دلتا"

منذ ساعتين
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الصحة العالمية: لا نملك معلومات تثبت أن متحور "أوميكرون" أكثر خطورة من "دلتا"

وكالات (صدى):
قالت منظمة الصحة العالمية أنها لا تملك معطيات كافية للبت في أن متحور "أوميكرون" أكثر خطورة من متحور "دلتا".

وأوضحت المنظمة في بيان اليوم الأحد إنه "ليس واضحا إن كان أوميكرون أكثر قدرة على الانتقال من شخص إلى آخر، مقارنة مع متحورات أخرى بما فيها دلتا". وبحسب البيان فقد شهدت بعض المناطق في جنوب إفريقيا حيث ظهر المتحور الجديد تناميا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، لكن المنظمة أشارت إلى أن أبحاثا وبائية جارية لمعرفة ما إذا كانت هذه الظاهرة مرتبطة بـ "أوميكرون" أم تكمن وراءها عوامل أخرى.

وتابعت أنه من غير الواضح ما إذا كان "أوميكرون" يزيد من خطورة الحالة الصحية للمرضى مقارنة مع متحورات أخرى، بما فيها "دلتا". ولم تستبعد أن يكون سبب تنامي عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جنوب إفريقيا هو تنامي العدد الإجمالي للمصابين وليس إصابتهم بمتحور "أوميكرون" بالذات.

وأضافت المنظمة أنها لا تملك معلومات تثبت أن الأعراض المرتبطة بسلالة "أوميكرون" تختلف عن الأعراض المصاحبة لإصابة الإنسان بسلالات أخرى من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن تحديد مدى خطورة المتحور الجديد قد يتطلب وقتا يتراوح بين عدة أيام وعدة أسابيع

الصحة العالمية
دلتا
متحور أوميكرون

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83818
منذ ساعة
طيب

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أحدث التعليقات

فهد بن فايز الشهري
والله ماعندك سالفة
القناص
مصر فيها اغتصاب مليانه إيش القصه
اللل
صممت البرقع اختراع عالمي بس معاه مروحه او بدون
زعيم اااسيا
يبغى يسقط على الهلال مسكين ماعاد لهم قيمة فالساحه الاعلاميه بسبب سماجه
الللل
احد فهم شي من هذا الكلام الطويل

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